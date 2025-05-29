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20:52, 29 мая 2025

Условия хранения отходов в Семикаракорском районе признаны грубым нарушением

Полигон в Семикаракорском районе. Скриншот фото из Telegram-канала Светланы Радионовой от 29.05.25, https://t.me/radionovasg/3569.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хранение отходов на полигоне в Семикаракорском районе нарушает проектную документацию и требования закона. С полигона в Краснодарский край уже вывезено 550 тонн песка с мазутом. 

Как писал "Кавказский узел", в январе временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

При проверке полигона в Семикаракорском районе обнаружены многочисленные нарушения, сообщила сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В административной зоне вырыты котлованы, заполненные жидкими отходами. Никакой изоляции дна и стенок нет — отходы просто присыпаны сверху грунтом, чтобы скрыть нарушение. Лабораторный анализ показал, что в ямах находятся отходы IV класса опасности. По проекту, который прошел государственную экологическую экспертизу, никаких ям для жидких отходов быть не должно. Компания грубо нарушила условия лицензии на обращение с отходами, проектную документацию полигона и требования природоохранного законодательства", - сообщила она в своем Telegram-канале.

По ее словам компанию "Южный город" ждут штрафы за нарушение требований законодательства, возможное приостановление деятельности и обязанность ликвидировать незаконные котлованы.

 Специализированной лабораторией на полигоне в Семикаракорском районе были отобраны пробы отходов, провели анализ. Сейчас все материалы переданы в прокуратуру, сообщил сегодня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Более 550 тонн загрязненного песка с мазутом, который хранился на полигоне с зимы, уже отправились обратно на Кубань, сообщил  Слюсарь. "Работы здесь идут полным ходом. Полностью завершить их намерены в течение 10 дней", написал он  в своем Telegram-канале.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин сообщил 26 мая в своем Telegram-канале, что компания "Южный город" вывозит песок с мазутом в Краснодарский край за свой счет.

Напомним, жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы, в том числе там хранится песок из Краснодарского края. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, а позднее на одну из участниц обращения составили протокол по статье о несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ), позднее дело было прекращено. Активистка заявила, что жалобу на нее написала представитель районной администрации.

После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом из Анапы на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. При этом на полигон продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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Автор: "Кавказский узел"

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Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

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