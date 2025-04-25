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00:55, 25 апреля 2025

Жители Семикаракорска встревожены загрязнением сельхозземель токсичными отходами

Жидкие химические отходы на свалке в Семикаракорске. Фото: Депутат Наталья Оськина / "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На полигон в Семикаракорском районе больше не завозят загрязненный мазутом песок, но туда продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему. 

Как писал "Кавказский узел", жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы, в том числе песок с мазутом из Анапы, который не перерабатывается. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения. После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. 

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

Завоз замазученного песка из Анапы на мусорный полигон в Семикаракорске позволил активистам наконец обратить внимание властей на состояние этого полигона, где жидкие химические отходы складировались годами, заявила “Кавказскому узлу” активистка Людмила, выступающая за закрытие свалки. 

"25 января 2025 года начали завозить замазученный песок, причем там было далеко не 4 процента мазута, как заявляли, а процентов 30 минимум. Слух пошел быстро, что непонятно что возят, мы приехали, посмотрели, - действительно, стали живым щитом, стали звонить, по Telegram-каналам видео выставлять. На следующий день утром приехал Слюсарь. Мы остановили 26 тонаров, но оказалось, что нам уже привезли 60 тонаров по 30 тонн, это 1800 тонн замазученного песка", - рассказала она.

По словам активистки, приезд Слюсаря остановил дальнейший завоз этого песка. "Оператор полигона обманул МЧС Краснодарского края, с кем заключили контракт на поставку сюда вот этого мазута с песком, что у них якобы есть нефтеперерабатывающее оборудование. На самом деле они просто сбрасывали на свалку его”, - объяснила Людмила.

По словам активистки, выяснилось также, что на свалку без каких-либо документов завозили жидкие и химические отходы со всей Ростовской области, а также с Кубани и Ставрополья.

“Районные власти испугались, они должны были согласовать с министерством экологии области это. А министр экологии Ростовской области Фишкин говорит, что у них статус полигона первого и четвертого класса отходов, однако свалка не оборудована для таких отходов. Теперь мы требуем вообще закрыть свалку, которая не предназначена быть полигоном для опасных отходов. Главная опасность - это возможное загрязнение водоема, который поливает 20 тысяч гектаров сельхозземель Семикаракорского и Мартыновского районов, где выращивают овощи и фрукты. Также есть опасность загрязнения рек, которые впадают в Дон, и загрязнения Дона", - считает Людмила.

Она отметила также, что активисты посещали свалку сразу после Пасхи. “Сейчас уже жарко. Отходы были покрыты черной пленкой и уже стали жидкими, есть риск растекания их", - сказала она.

Запах с полигона хотя и беспокоит местных жителей, не является основной проблемой - их больше тревожит, что свалка расположена рядом с водоемом, поэтому существует угроза загрязнения воды, подтвердила местная жительница Мария.

“Вся эта жижа из котлованов попадает в грунтовые воды, а рядом еще и река Дон. Там, где я живу, есть неприятный запах от деятельности нашего птицекомбината, ООО "Ростовский бройлер" на них мы тоже жаловались неоднократно и получаем отписки. Человек, который закапывал 24 апреля озеро с жидкими содержимым на свалке, сказал, что это не химия, а отходы птицекомбината. Суть в том, что никаких отходов жидких на свалке, имеющей лицензию полигона ТКО быть не должно в принципе. Это грубейшее нарушение”, - заявила она.

Мария отметила, что свалка находится в густонаселенном районном центре, в пяти километрах от районной больницы и Дома инвалидов и престарелых. “Семикаракорский район занимает одно из первых мест по онкозаболеваемости, это официальная статистика из ЦРБ. Более 10 лет, как выяснилось, нам свозят сюда жидкие отходы различного класса опасности тоннами, все это просто выливается и закапывается в землю”, - добавила она.

Активистка Зоя сообщила, что замазученный песок на свалку больше не поступает. “Это подтверждают активисты, которые там дежурили", - сказала она.

Депутат Наталья Оськина сообщила “Кавказскому узлу”, что местных жителей не преследовали после записи видеообращения, хотя устно опрашивали, для чего они собирались. По ее данным, на полигон продолжают завозить жидкие и иные отходы неизвестного происхождения. "Машины привозят и сливают или оставляют в кубовиках и потом их сливают", - отметила Оськина. 

На своей странице “ВКонтакте” депутат 23 апреля опубликовала несколько видео с полигона в Семикаракорске, снятых местными жителями. На записях видны, в частности, ямы с жидкими отходами черного и серо-зеленого цвета. “Продолжается слив в ямы и траншеи каких то химических, мазутных и иных жидкостей”, - написала Оськина, отметив, что эти отходы уже не имеют отношения к загрязненному мазутом песку. Обращение местных жителей, также опубликованное депутатом, с 21 апреля набрало 647 просмотров и 27 комментариев. 

Полигон для приема опасных отходов должен быть оборудован специальным образом, на простую свалку свозить такие отходы нельзя, отметил эколог Валерий Бриних

"Если это полигон сделан нормально, у него должна быть подложка, то есть защита против проникновения в почву и в дальнейшем в грунтовые воды вредных веществ. Жидкие отходы накапливаются в земле в виде фильтрата, такая линза как бы образуется. Если полигон построен с нарушением, - а у нас большинство полигонов построено с нарушением, хотя называется полигоном, но по сути это просто свалки, - тогда отходы проникают в незащищенные слои более глубоко, дальше попадают в грунтовые воды и распространяется куда угодно: в населенные пункты, где колодцы есть и все остальное. Если туда песок с мазутом завозили, мазут однозначно будет проникать в грунтовые воды и дальше распространяться в виде растворимых нефтепродуктов уже по воде. Главная угроза для жителей – это именно распространение через воду", - пояснил он корреспонденту “Кавказского узла”.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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