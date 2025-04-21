Активисты из Семикаракорска пожаловались на токсичную свалку мазута

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Песок с мазутом, завезенный из Анапы на полигон в Семикаракорском районе, так и не переработан, на полигон продолжается завоз опасных отходов, но местные власти не реагируют, заявили местные жители в обращении к Путину. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, сообщила депутат.

Как писал "Кавказский узел", временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

Обращение жителей Семикаракорского района опубликовала сегодня на своей странице в соцсети "Вконтакте" депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

Жители Семикаракорского района в обращении к президенту России сообщили, что на полигон было завезено 1800 тонн песка с мазутом с пляжей Анапы, продолжается завоз опасных отходов из Краснодарского края, Ставрополья, ЛНР. На месте полигона образовались озера из мазута. "просим вас провести независимую экспертизу, потому что грунтовые воды в нашей местности очень близко и они связаны с рекой Дон, которая снабжает весь юг России водой. экологическая катастрофа на носу. Администрация района, города никаких мер не предпринимают", - заявили участники обращения.

На другом видео, снятом на полигоне, виден котлован и ведущий к нему ручей с почерневшей землей, а также экскаватор, который засыпает ручей грунтом.

"Уважаемый врио губернатора Ростовской области! Вас вводят в заблуждение и обманывают, если говорят, что на полигоне всё соответствует экологическим нормам! Общественные защитники и жители бьют тревогу и присылают массово видео, на которых чётко видно огромные мазутные реки и озёра, которые останутся в нашей земле и принесут большую беду!", - прокомментировала видео Наталья Оськина.

Она сообщила, что в отношении активистов, которые участвовали в записи обращения, полицией вынесены предупреждения.

Оськина призвала обратить внимание на обращение главу Следкома России Александра Бастрыкина, генпрокуратуру, администрацию президента и губернатора Ростовской области. "Просим вас начать проверку по данному факту и спасти донскую Землю от возможной экологической катастрофы!" - заключила она.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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