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20:08, 22 апреля 2025

Власти инициировали проверку на семикаракорском полигоне после обращения жителей

Песок с мазутом на семикаракорском полигоне. Скриншот фото из Telegram-канала Михаила Фишкина от 22.04.25, https://t.me/mikhail_fishkin/178.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Песок с мазутом с анапских пляжей не завозится на полигон в Семикаракорске, а ранее поступившие 1800 тонн хранятся по правилам. После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. 

Как писал "Кавказский узел", песок с мазутом, завезенный из Анапы на полигон в Семикаракорском районе, так и не переработан, на полигон продолжается завоз опасных отходов, но местные власти не реагируют, заявили местные жители в обращении к Путину. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, сообщила депутат. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин официально опроверг распространяемую в СМИ и соцсетях информацию о новых поставках замазученного песка на семикаракорский полигон.

"После введения запрета на ввоз этого песка с Кубани по поручению губернатора Юрия Слюсаря, новых объемов на площадку ООО «Южный город» не поступало. Напомню, что те 1800 тонн песка, которые  успели завезти на семикаракорский полигон за несколько дней в январе, размещены на площадке ООО «Южный город», оборудованной ливневой канализацией, бетонными плитами и защитной геомембраной. Она также закрыта от воздействия осадков и ветра". - заявил министр в своем Telegram-канале.

Оперативным штабом правительственной комиссии принято решение о вывозе замазученного песка с семикаракорского полигона, сообщил он. "Администрации Краснодарского края поручено определить подходящие площадки для его размещения", - указал Фишкин.

Он добавил, что сегодня "на полигон выехала комиссия надзорных органов для проверки фактов возможных нарушений природоохранного законодательства, о которых сообщали жители и средства массовой информации".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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