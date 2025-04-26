RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:28, 26 апреля 2025

Запись обращения в Семикаракорске стала поводом для преследования активистки

Участники обращения к Путину. Стоп-кадр видео со страницы "ВКонтакте" Натальи Оськиной, https://vk.com/wall599950419_19874

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протокол о несанкционированном проведении митинга составлен на активистку из Семикаракорского района, принимавшую участие в записи обращения к Путину по поводу состояния полигона, на котором находится в том числе песок из Анапы. Депутат Наталья Оськина потребовала реакции прокуратуры и врио губернатора.

Как писал "Кавказский узел", жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения. После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом из Анапы на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. На полигон в Семикаракорском районе больше не завозят загрязненный мазутом песок, но туда продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему. 

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

Полиция  сочла нарушением установленного порядка организации либо проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) запись обращения по поводу состояния полигона в Семикаракорском районе, составив на одну из участниц обращения протокол по этой статье. По указанной статье активистке грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, сообщило сегодня издание 161.ru.

По словам самой Людмилы, никакого митинга они не устраивали, а видеообращение было вынужденной мерой. Потому что жалобы в прокуратуру, Следственный комитет, в администрации района и города ни к чему не привели. "Они просто хотят меня наказать в назидание другим, чтобы голову не поднимали", - рассказала Людмила.

Она отметила, что пока административное дело возбудили только в отношении неё. Людмила заявляет, что жалобу на неё написала представитель районной администрации.

Депутат ростовской гордумы Наталья Оськина на своей странице "ВКонтакте" попросила вмешаться в ситуацию прокуратуру области и врио губернатора Юрия Слюсаря "и остановить беззаконие в отношении граждан".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ключи от квартиры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
07:44, 29 апреля 2025
Сирота из Северной Осетии пожаловалась на проволочки с выдачей жилья
Мемориальная доска с именем Сослана Габараева. Фото: пресс-служба Минобороны Южной Осетии
05:43, 29 апреля 2025
Уроженец Южной Осетии убит на Украине
Полицейский проверяет документы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:30, 29 апреля 2025
Ограничения на работу мигрантов введены в Ростовской области
Мансур Солтаев. Кадр видео в Telegram https://t.me/chechombudsman/4718
03:52, 29 апреля 2025
Солтаев вмешался в ход следствия по делу чеченского подростка в Твери
Подтопление дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
02:39, 29 апреля 2025
Власти озвучили ущерб от непогоды в Дагестане
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Агвали, Цумадинский район Дагестана. Фото: официальный сайт Цумадинский район ЦУМАДА.ру tsumada.ru Конфликт в Агвали: джамаат против муфтията

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Скриншот видео из телеграм-канала пресс-службы судов Кубани
28 апреля 2025, 14:12
Восемь жителей Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Работы по устранению неполадок в электроснабжении. Фото: https://riadagestan.ru/
28 апреля 2025, 09:33
Жители двух сел в Дагестане остаются без электричества

Снос памятника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
28 апреля 2025, 06:41
Слюсарь потребовал снести памятник Петру Краснову

Новоаннинский районный суд Волгоградской области. Фото: https://vk.com/id766224780?z=photo766224780_457239017%2Falbum766224780_0%2Frev
28 апреля 2025, 03:43
Житель Волгоградской области осужден за нападение на полицейского

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше