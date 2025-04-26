Запись обращения в Семикаракорске стала поводом для преследования активистки

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Протокол о несанкционированном проведении митинга составлен на активистку из Семикаракорского района, принимавшую участие в записи обращения к Путину по поводу состояния полигона, на котором находится в том числе песок из Анапы. Депутат Наталья Оськина потребовала реакции прокуратуры и врио губернатора.

Как писал "Кавказский узел", жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения. После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом из Анапы на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. На полигон в Семикаракорском районе больше не завозят загрязненный мазутом песок, но туда продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута. Полигон не оборудован должным образом для принятия особо опасных отходов, указали экологи.

Полиция сочла нарушением установленного порядка организации либо проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) запись обращения по поводу состояния полигона в Семикаракорском районе, составив на одну из участниц обращения протокол по этой статье. По указанной статье активистке грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, сообщило сегодня издание 161.ru.

По словам самой Людмилы, никакого митинга они не устраивали, а видеообращение было вынужденной мерой. Потому что жалобы в прокуратуру, Следственный комитет, в администрации района и города ни к чему не привели. "Они просто хотят меня наказать в назидание другим, чтобы голову не поднимали", - рассказала Людмила.

Она отметила, что пока административное дело возбудили только в отношении неё. Людмила заявляет, что жалобу на неё написала представитель районной администрации.