Полиция прекратила дело против семикаракорской активистки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административное дело о несанкционированном митинге, заведенное против активистки из Семикаракорского района после записи видеообращения к Путину, прекращено.

Как писал "Кавказский узел", жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, а позднее на одну из участниц обращения составили протокол по статье о несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Активистка заявила, что жалобу на нее написала представитель районной администрации.

После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом из Анапы на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. При этом на полигон продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему.

О прекращении дела «Кавказскому узлу» сообщила сама активистка, организовавшая запись обращения в Путину о ситуации с мусорным полигоном в районе.

По словам Людмилы, против остальных участниц записи обращения дела не возбуждали. «Видимо, решили отвлечь наше внимание и силы на обжалование этих дел, чтобы мы прекратили заниматься полигоном», - заявила она.

Людмила напомнила, что у участников обращения не было плаката, который полиция упомянула в протоколе, а был только лист размера А4.

На практике закон не оговаривает размер средств наглядной агитации, к которым относятся плакаты и транспаранты. «Лист А4 вполне может быть если не плакатом, то средством наглядной агитации. На практике таким средством признавался мобильный телефон с фотографией плаката», - сообщил «Кавказскому узлу» представитель правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*.

Представитель проекта также отметил, что счесть то или иное мероприятие митингом полиция может независимо от наличия или отсутствия плаката. «Это касается квалификации по статье 20.2, если речь идет о митинге. Митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера», - пояснил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram 1 либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.