×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:23, 15 мая 2025

Полиция прекратила дело против семикаракорской активистки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Административное дело о несанкционированном митинге, заведенное против активистки из Семикаракорского района после записи видеообращения к Путину, прекращено. 

Как писал "Кавказский узел", жители Семикаракорского района в обращении к Путину пожаловались, что на местный полигон завозятся опасные отходы. Полиция вынесла предупреждение участникам обращения, а позднее на одну из участниц обращения составили протокол по статье о несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Активистка заявила, что жалобу на нее написала представитель районной администрации.

После обращения жителей на полигон отправилась комиссия, сообщил глава Минприроды Ростовской области. По информации ведомства, 1800 тонн песка с мазутом из Анапы на этом полигоне хранятся по правилам, более песок из Анапы не завозился. При этом на полигон продолжают поступать жидкие химические отходы неизвестного происхождения, которые проникают в почву и угрожают оросительному водоему. 

О прекращении дела «Кавказскому узлу» сообщила сама активистка, организовавшая запись обращения в Путину о ситуации с мусорным полигоном в районе. 

По словам Людмилы, против остальных участниц записи обращения дела не возбуждали. «Видимо, решили отвлечь наше внимание и силы на обжалование этих дел, чтобы мы прекратили заниматься полигоном», - заявила она.

Людмила напомнила, что у участников обращения не было плаката, который полиция упомянула в протоколе, а был только лист размера А4.

На практике закон не оговаривает размер средств наглядной агитации, к которым относятся плакаты и транспаранты. «Лист А4 вполне может быть если не плакатом, то средством наглядной агитации. На практике таким средством признавался мобильный телефон с фотографией плаката», - сообщил «Кавказскому узлу» представитель правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*.

Представитель проекта также отметил, что счесть то или иное мероприятие митингом полиция может независимо от наличия или отсутствия плаката. «Это касается квалификации по статье 20.2, если речь идет о митинге. Митинг - это массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера», - пояснил он. 

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
10:40, 14 мая 2025
Военный из Зверево убит в зоне СВО
Мужчина в колонии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03:04, 14 мая 2025
Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за участие в теракте
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
02:38, 14 мая 2025
Житель Дагестана обвинен в причастности к рейду Басаева и Хаттаба
Юрий Лысенко незадолго до задержания, во время "объезда территорий" 13 мая 2025 года. Фото: пресс-служба главы администрации / "ВКонтакте".
01:39, 14 мая 2025
Глава Новочеркасска задержан по делу о взятке
Конфликт в спортзале. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22:57, 13 мая 2025
Дело об избиении кадета в Шахтах стало победой над волокитой следствия
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Григорий Мельконьянц в суде. Скриншот https://youtu.be/0qp_9z9oUF4?si=I5dyCql8U96vB-gq "Честными выборы делают люди": последнее слово Мельконьянца

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Уборка пляжа от мазута в Анапе. 14 мая 2025 года. Фото: оперштаб Краснодарского края https://t.me/opershtab23/13475
14 мая 2025, 15:23
Новые выбросы мазута произошли около отеля в Анапе

Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 года. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1075HOWYZTE
14 мая 2025, 13:27
Число осужденных за участие в беспорядках в Махачкале выросло до 105

Граница Армении и Азербайджана. Фото: https://vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
14 мая 2025, 12:32
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

Григорий Мельконьянц в зале суда. Фото корреспондента "Кавказского узла"
14 мая 2025, 11:39
Собравшиеся в суде по делу Мельконьянца не ожидают приговора в его пользу*

Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Показать больше