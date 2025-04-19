Жители Воскресенского обеспокоены переносом срока вывоза песка с мазутом

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Увеличение срока вывода песка с мазутом с полигона в Воскресенском до конца мая в связи с наступлением тепла увеличивает риск токсического воздействия, уверены экологи. Полигон располагается вблизи от домов, школы и детсада, указали местные жители, призвав чиновников ускорить сроки вывоза песка.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию. Жители хутора в обращении к Путину потребовали до конца апреля освободить территорию от песка и прекратить завоз на полигон песка с пляжей. Песок с мазутом, хранящийся на полигоне в хуторе Воскресенский, будет вывезен до конца мая, сообщил оперштаб, обосновав второй перенос сроков освобождения полигона недостатком мощностей предприятий по утилизации.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жительница хутора и активистка Анна Соболева, «обещания чиновников оказались пустыми словами — песок не просто не вывезли, его продолжают завозить КАМАЗами. А ведь они обещали, что всё будет чисто к 1 апреля».

По свидетельствам жителей, никакого вывоза они не наблюдают. Дмитрий Исаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" , что он многодетный отец, его дом находится всего в 200 метрах от полигона."Мои дети каждый день ходят в детский сад № 29 «Фантазия», где полно детей хуторян. Садик большой, расположен в 300 метрах от этой свалки. Мы дышим токсичными парами, и с каждым днём становится хуже. Температура уже 20 градусов, скоро начнётся жара", - сказал он.

Вблизи от временной свалки - жилые дома, детские учреждения и туристическая инфраструктура , в том числе пляжи, расположенные всего в нескольких километрах. Хранение песка с мазутом на временном полигоне не только ухудшает экологическую обстановку, но и угрожает туристическому имиджу региона, считают местные жители.

Активисты сообщили, что на публичных совещаниях сами чиновники называют песок токсичным и непригодным для использования в жилой застройке. На одном из таких видео, снятом 18 февраля (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий заявил, что этот песок "нельзя утилизировать — губернатор сказал, что платить за него не будем". "Пробуем найти, где его использовать — в лучшем случае, как подушку под асфальт вне населённых пунктов. <...> Если 1 апреля что-то останется на свалке — я буду безработным", - заявил чиновник.

19 апреля песок на месте, Городецкий всё ещё занимает свою должность, отметила Анна Соболева.

Экологов обеспокоил перенос сроков вывоза песка с мазутом

Экологи, опрошенные «Кавказским узлом», обеспокоены переносом сроков. "Чем ближе к лету, тем выше риск токсического воздействия. Мазут содержит летучие органические соединения. При повышении температуры они активнее испаряются, отравляя воздух. Плюс возможные утечки в грунт и водоносные слои", - пояснил эколог на условиях анонимности.

Заявления о контроле, мониторинге и просеивании песка не выдерживают критики, указал он. "Это не бытовой мусор, это нефтяной шлам — опасный промышленный отход. Его временное складирование в жилом районе противоречит здравому смыслу и санитарным нормам", - отметил эколог.

Все признаки того, что ситуация выходит из-под контроля

Эколог Валерий Бриних сомневается в реалистичности новых сроков. "То, что не вывезли за три или четыре месяца, вряд ли вывезут за грядущие полтора. Особенно с учётом уже заявленных ограничений: нехватка полигонов, отказ других регионов принимать отходы. Все признаки того, что ситуация выходит из-под контроля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Анны Соболевой, участникам протестов в хуторе угрожают привлечением к ответственности за несанкционированные митинги. "Нам намекают, что по административной статье о нарушении порядка проведения публичных акций (статья 20.2 КоАП) могут завести дела. Но мы всего лишь защищаем свои дома и своих детей", - сказала она.

Организация "Анапа Гражданская" уже обратилась к президенту с видеообращением жителей поселка, в котором они просят вмешательства. "Власти пытаются перевести зону свалки в специальную промышленную категорию по коду 12.2 , но население добилось отказа на общественных слушаниях. Это победа, но временная", - сообщил лидер организации, юрист Олег Янцен.

Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута. 17 января жители хутора на сходе сообщили, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Свалка в Вознесенском — прямое следствие крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, вызвавшего разлив мазута. 27 декабря 2024 года правительственная комиссия ввела федеральный режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого была создана временная площадка накопления отходов, сообщила прокуратура Анапы в ответ на обращение жителей хутора.

В ответе прокуратуры, значится, что площадка согласована с надзорными органами и оборудована по всем требованиям (копия ответа из прокуратуры имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Однако активисты указывают на противоречия в ответах разных ведомств и на отсутствие реального прогресса. По словам одного из жителей, Андрея Савельева, «мы только видим отписки и слышим о переносах". "Уже хочется спросить — это точно временная свалка?" - сказал он.

История мазутного песка в Вознесенском стала символом бюрократической нерасторопности и безответственного подхода к экологии и правам человека

"История мазутного песка в Вознесенском стала символом бюрократической нерасторопности и безответственного подхода к экологии и правам человека. Под жарким солнцем Южной России токсичные отходы продолжают лежать в двух шагах от домов и детских садов. И пока чиновники рисуют графики и заключают контракты, жители дышат парами мазута", - говорит Дмитрий Исаев.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Власти Кубани объявили, что курортный сезон состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти края сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского районе непригодны для купания.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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