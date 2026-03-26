Кавказский узел

00:48, 26 марта 2026

Военный осужден в Нальчике за неявку в часть

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к одному году колонии военного Залимхана Байсултанова, который в период мобилизации не явился в воинскую часть в установленное время.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд 25 марта вынес приговор военнослужащему Байсултанову, признав его виновным в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщает пресс-служба суда.

Из приговора следует, что Байсултанов 2 февраля 2026 года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть. 16 февраля он добровольно прибыл в военный следственный отдел в Моздоке. В суде военный признал себя виновным полностью. Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В сообщении пресс-службы имя осужденного не указано. Из карточки дела на сайте суда следует, что его зовут Залимхан Байсултанов. Его дело поступило на рассмотрение 18 марта.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
