Кассационный суд отказался пересмотреть решение об изъятии имущества Вигена Саркисяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинский бизнесмен Виген Саркисян не смог добиться в кассационном суде пересмотра решения об обращении в доход государства его имущества на сумму более шести миллиардов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", сочинский бизнесмен Виген Саркисян в мае прошлого года был заподозрен в мошенническом присвоении участка площадью почти в два гектара. Генпрокуратура потребовала взыскать с него 5,7 миллиарда рублей за незаконное использование земель бывшего совхоза под жилую застройку. 30 января имущество Саркисяна было обращено в доход государства.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 24 марта рассмотрел жалобу по делу о взыскании ущерба в пользу государства за застройку природоохранных земель в Сочи, пишет "Утренний юг".

Судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для отмены или изменения решений, принятых нижестоящими судами, взыскание многомиллиардного ущерба признано законным и обоснованным. Таким образом имущество Вигена Саркисяна на сумму 6,1 миллиарда рублей обращено в доход государства.