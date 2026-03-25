04:59, 25 марта 2026

Кассационный суд отказался пересмотреть решение об изъятии имущества Вигена Саркисяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинский бизнесмен Виген Саркисян не смог добиться в кассационном суде пересмотра решения об обращении в доход государства его имущества на сумму более шести миллиардов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", сочинский бизнесмен Виген Саркисян в мае прошлого года был заподозрен в мошенническом присвоении участка площадью почти в два гектара. Генпрокуратура потребовала взыскать с него 5,7 миллиарда рублей за незаконное использование земель бывшего совхоза под жилую застройку. 30 января имущество Саркисяна было обращено в доход государства.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции 24 марта рассмотрел жалобу по делу о взыскании ущерба в пользу государства за застройку природоохранных земель в Сочи, пишет "Утренний юг".

Судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для отмены или изменения решений, принятых нижестоящими судами, взыскание многомиллиардного ущерба признано законным и обоснованным. Таким образом имущество Вигена Саркисяна на сумму 6,1 миллиарда рублей обращено в доход государства.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
04:02, 25 марта 2026
Суд закрыл процесс по делу об изъятии имущества Анны Миньковой
Мужчина с плакатом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20:14, 24 марта 2026
Мэрия Краснодара отозвала разрешение на митинг в защиту Telegram
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:50, 24 марта 2026
Жительница Геленджика обвинена в оправдании терроризма и шпионаже
Евгений Филиппов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:45, 24 марта 2026
Арестованы активы главы Минздрава Краснодарского края
Проект храма в микрорайоне Юбилейный. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" активистами.
03:47, 24 марта 2026
Активисты прокомментировали итоги обсуждения строительства храма на набережной в Краснодаре
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие у парламента держат фотографию Элене Хоштария. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 марта 2026, 23:56
Участники протеста на Руставели выразили солидарность с Элене Хоштария

Давуд Сулейманов. Фото: Евгений Костин / Молодежь Дагестана
24 марта 2026, 21:38
Глава Рутульского района Дагестана лишен полномочий из-за утраты доверия

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Фото: Телеграм канал "Черновик"
24 марта 2026, 18:48
Суд в Махачкале частично удовлетворил иск Магомедова к МВД

Шамиль Басаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 марта 2026, 15:02
Защита назвала необоснованным приговор жителю Абхазии за публикации о Басаеве

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
