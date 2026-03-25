Кавказский узел

19:56, 25 марта 2026

Житель Ставрополья осужден за участие в террористической организации

Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам 35-летнего мужчину по делу об участии в террористической организации. По версии следствия, он вступил в ряды запрещенной организации, находясь в колонии.

По версии суда, осужденный, отбывая наказание в колонии за ранее совершенное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в мае 2024 года вступил в ряды запрещенной в России террористической организации и выразил готовность действовать в ее интересах.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ставропольского края в Telegram-канале.

Мужчина признан виновным в участии в деятельности террористической организации . Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальных - в исправительной колонии особого режима.

Прокуратура в своем сообщении не назвала организацию, в интересах которой, по мнению суда, действовал осужденный. Информация на сайте суда по статьям об участии в деятельности террористической организации скрыта.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам строгого режима Андрея Балашова, обвиняемого в госизмене и подготовке теракта в Ставропольском крае. По словам гражданской жены Балашова Екатерины Рагулиной, он поехал в Ростовскую область на заработки, где ему предложили вахтовую занятость. Также, военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения жителя Кисловодска Илью Мезенцева, признав его участником "Легиона Свободы России"*. 

* "Легион Свобода России" (упоминается также как "Легион Свободы России") признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
