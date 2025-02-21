Семь жителей Дагестана обвинены по делу о беспорядках

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Суд в Ставрополе начал рассматривать дело семи жителей Дагестана, которых следователи считают участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

В Ставропольском краевом суде состоялось первое судебное заседание по делу семи жителей Дагестана – Микаила Разакова, Джамала Ибавова, Башира Магомедова, Ильяса Насуева, Камила Ибрагимхалилова, Руслана Муртазалиева и Арслана Магомедова – которым предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ 1 , ч. 3 ст. 263.1 УК РФ 2 и ст. 317 УК РФ 3 , сообщила сегодня в своем телеграм-канале краевая прокуратура.

"Установлено, что 29 октября 2023 года данные граждане в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в публикации.

Напомним, в августе 2024 года участники военной операции на Украине в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову попросили о содействии с переводом Микаила Разакова под домашний арест. Они отметили, что являются сослуживцами Разакова, и пояснили, что под домашний арест Разакова необходимо перевести, поскольку у него проблемы со здоровьем.

Суды на Ставрополье и Кубани приговаривают обвиняемых в участии в беспорядках к срокам в колонии. Так, 16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восемь обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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