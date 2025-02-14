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11:20, 14 февраля 2025

Избиратели в Абхазии пожаловались на фейковые приглашения к опросам

Избирательный участок. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Абхазии сообщили, что им звонят и, представляясь журналистами, проводят опросы в преддверии голосования на выборах президента. Редакции СМИ заявили, что непричастны к звонкам.

Как писал "Кавказский узел", досрочные выборы президента Абхазии намечены на 15 февраля. В выборах участвуют пять кандидатов . Предвыборная кампания проходит без эксцессов, но на улицах и на телевидении преобладает агитация за Бадру Гунбу.

Основная борьба пройдет между Бадрой Гунбой и лидером оппозиции Адгуром Ардзинбой, указали ранее аналитики. Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

О жалобах зрителей на телефонные звонки людей, представившихся журналистами и пытающихся провести предвыборные опросы, сообщил 12 февраля телеканал "Абаза-ТВ".

"В связи с обращением телезрителей в редакцию «Абаза-ТВ» с информацией о телефонном опросе об оценке дебатов кандидатов в президенты, прошедших накануне на Абхазском государственном телевидении от имени телекомпании редакция «Абаза-ТВ» заявляет, что не имеет никакого отношения к проводимому опросу. Выдавая себя за сотрудников «Абаза-ТВ», данные лица нарушают закон, за что должны быть привлечены к ответственности. При обзвоне используется код абхазских операторов 940, но несуществующая нумерация - 531-13-54. Мы обращаемся к правоохранительным органам Республики и Госкомсвязи Абхазии с настоятельной просьбой обратить внимание на данный факт", - говорится, в частности, в публикации телекомпании.

Сообщение об этом разместил телеграм-канал "Respublica / Республика". Два пользователя в комментариях подтвердили, что им поступали такие звонки. "Еще один звонок, тоже репортер "Абаза-ТВ". Амзой представилась. Полностью попросила [ее] сказать имя и фамилию, после [чего она] бросила трубку", - написала Рада.

"Мне тоже звонили и представились, была девушка, а второй звонок был, представился как аналитик "Абаза-ТВ" Алан какой-то. Когда я [спросил] фамилию, ответ был "Это секретно", и я его культурно послал", - написал Abhaz.

Аналогичное заявление опубликовал 12 февраля учредитель ИА "Аиашара" Низфа Аршба в телеграм-канале информагентства. "Подписчики «Аиашара» сообщают, что с неизвестных номеров, а иногда и скрытых номеров им звонят неизвестные лица, которые представляются сотрудниками [телеграм-]канала «Аиашара» и проводят опрос. Представляться и назвать руководителя СМИ, якобы поручившего им проведение опроса, они отказываются. Сначала интересуются вчерашним эфиром на абхазском государственном телевидении, ну а затем спрашивают о том, за кого же данный гражданин будет голосовать на внеочередных выборах президента Абхазии 15 февраля. Как единственный учредитель и руководитель СМИ «Аиашара» ответственно заявляю, что никакие опросы мной не проводятся", - написал он.

Избирателям звонят мошенники "или, вероятнее всего, представители огромного пула политтехнологов, заседающих в штабе одного из кандидатов в президенты", отметил журналист. "Не отвечайте на вопросы звонящих вам людей, так как неизвестно, кто они такие и с какой целью проводят данный так называемый опрос", - говорится в публикации.

К 11.15 мск 14 февраля под сообщением опубликовано пять комментариев. Пользователь Igor Konst прокомментировал тезис "неизвестно, кто они такие". "Ну почему же неизвестно? Примерно же понятно, на которого кандидата они работают. Ну и можно по приколу им выразить поддержку как раз их нанимателя", - написал он.

"Лучше вообще не общаться", - ответила на это Лиза. "Ну да, для общего случая это верно. Но если понял, кто звонит, […] то почему бы и не шуткануть?" – возразил Igor Konst.

"Я пообщался, интересно. Особенно когда задаешь встречные вопросы. Они же заходят издалека, пытаются уйти от темы на личность кандидата, а когда задаешь вопрос "Так вас кандидат интересует или организация процесса?", так интересно кашлять начинают, слышно аж, как мозги туго переключаются", - поделился опытом Den.

"Это они уже месяц как начали, и мне звонили, хотели знать, за кого я отдам голос, правда, [представились] не от "Аиашара", - сообщил Мх. Аг.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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