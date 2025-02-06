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08:08, 6 февраля 2025

Политтехнологи попытались повлиять на избирателей Абхазии с помощью опросов

Избирательный участок в Абхазии. Фото: https://cominf.org/en/node/1166524821

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикация итогов опросов в ходе избирательной кампании стала относительно новым для республики явлением, однако попытка их использовать не приведет к ожидаемым политтехнологам результатам.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Бадра Гунба призвал соперников не разжигать противостояние и предложил кандидатам в президенты Абхазии подписать соглашение о признании итогов выборов и первым подписал документ. Его соперник Адгур Ардзинба на встрече с избирателями заявил, что его сторонники признают выбор народа.

24 января ИА "Апсныпресс" сообщило, что согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в Абхазии большинство избирателей собираются проголосовать на предстоящих выборах президента в Абхазии за Бадру Гунбу.

При этом ЦИК Абхазии сообщил, что опрос ВЦИОМ нарушает нормы абхазского законодательства, так как его проведение не было согласовано с Государственным комитетом по статистике, и призвал граждан Абхазии "воздержаться от участия" в опросах по поводу предстоящих выборов. 

Однако российские СМИ продолжили публиковать результаты опросов, которые отдают уверенное лидерство действующему и.о президента.

Политолог Давид Дасаниа указал, что подобные опросы в республике ранее не проводились. Он также отметил, что опросы могли быть неудачной попыткой повлиять на жителей Абхазии.

"Политтехнологи пытались использовать свои штучки, но технологии, работающие в России, здесь не работают. Кроме того, спрашивавшие, которые обещали не раскрывать данные респондентов, серьезно подставили людей, которые им отвечали, опубликовав аудиоролики с ответами. У нас маленькая страна и людей вполне можно узнать по голосу (некоторых я узнал). Если бы они знали о том, что эти ролики опубликуют, то большинство просто отказалось бы отвечать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по его словам, опрашивающие нарушили закон, интересуясь у людей как они относятся к присоединению Абхазии к России, поскольку в Абхазии есть уголовная ответственность за нарушение территориальной целостности страны.

Дасаниа тоже счел, что ситуация ограничится заявлением ЦИК, но по другой причине – поскольку большинство абхазских чиновников работают на Бадру Гунбу. Политолог указал и на фактический паралич власти на местах из-за участия чиновников в агитации.

"Из всех глав администраций районов на своем посту остаются только двое – в Галском и Гудаутском районах. Глава Очамчырского района баллотируется в вице-президенты вместе с Бадрой Гунбой и потому законно находится в отпуске. Но главы остальных районов по сути бросили свои районы, занявшись агитацией в пользу Гунбы, хотя экономика страны в жестоком кризисе, и они должны быть на своем посту", – заметил он.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Опросы, подобно тому, который провел ВЦИОМ, стали новинкой для Абхазии и, видимо, были внедрены кем-то из российских политтехнологов, присланных в Абхазию, считает аналитик, много дет изучающий Абхазию

По его мнению, опросы встали в один ряд с массовой работой в качестве агитаторов за Бадру Гунбу чиновников всех уровней. "Министр юстиции – в Черкесске проводит агитацию, вице-премьер – агитирует в своем селе, главы районных администраций, руководители отделов в ведомствах – все на агитации", – сказал аналитик на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что подобные опросы могли быть попыткой как-то повлиять на избирателей. "Но такая назойливая пропаганда скорее приводит к обратному результату. Насколько я слышал. в Сухуме многие говорят о том, что приводимые в опросах цифры – просто смешные и у того же Адгура Ардзинбы в сторонниках не меньше 30% избирателей. К обратной реакции может привести и давление на Ардзинбу – многие пойдут и проголосуют за него просто потому, что его так прессуют", – считает аналитик.

Он подчеркнул, что за заявлением ЦИК о незаконности опросов вряд ли что-то последует – просто потому, что дальше эти опросы просто запрещено проводить. "Нельзя сказать, что это такое уж нарушение абхазского законодательства – там эти опросы просто не упоминаются, поскольку до этого они не проводились", – отметил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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