Поток пострадавших от мазута птиц сократился на Кубани

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Число пострадавших от мазута птиц, которых приносят в волонтерские центры на Кубани, снизилось с нескольких сотен в день до 40-50.

Как писал "Кавказский узел", в центр реабилитации в селе Витязево стало поступать меньше птиц, пострадавших от загрязнения мазутом, сообщила 29 января координатор центра.

К 28 января в Краснодарском крае были найдены 7336 птиц, испачканных мазутом, из них выжили и были отправлены на реабилитацию 3166. Большинство пострадавших птиц (6091 особь) – чомги. Также найдены лысухи, чернозобые гагары, серощекие, черношейные и красношейные поганки, серебристые и озерные чайки и один лебедь-шипун, сообщили власти края.

Ситуацию с ликвидацией последствий разлива мазута прокомментировали "Кавказскому узлу" эколог Евгений Витишко и блогер и фотограф Юрий Озаровский.

Они подтвердили, что испачканных мазутом птиц стало гораздо меньше, чем в первые дни экокатастрофы. "Совсем черных от мазута птиц практически нет, есть лишь немного запачкавшиеся", - сказал Юрий Озаровский.

Нам приносят по 40-50 птиц в день. А на пике было 600-700

В свою очередь Евгений Витишко отметил, что число поступающих птиц сейчас меньше, чем число волонтеров, работающих в кризисных центрах для спасения птиц. "Сегодня есть 120 волонтеров, и нам приносят по 40-50 птиц в день. А на пике было 600-700", - сказал он.

Также в качестве источника своей информации Витишко назвал сайты и телеграм-каналы волонтеров, при этом отметив, что телеграм-канал «Разлив нефти в Черном море» "в основном отражает точку зрения обывателей на то, что происходит".

К 25 января специалисты откачали весь мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель в Темрюкском районе. Откачка мазута была начата 17 января.

Такого ядовитого мазута в жизни не видел

Официальные сообщения о полной откачке мазута из танкера вызывают сомнения, указал Витишко. "Там непонятно, сколько мазута вообще попало в воду – 3000 тонн или 8000. Хотя новых выбросов сейчас не фиксируется. Теперь вопрос в том, хватит ли у краевой администрации готовности заявить, что курорт безопасен для отдыхающих. Всё же лучше было бы его закрыть, чтобы лучше очистить всё от мазута, поскольку из-за того, что этот мазут может и застывать, как битум, и разноситься и плавать, его сложнее убирать. Я, хотя я нефтяник по первому образованию, такого ядовитого мазута в жизни не видел", - сказал эколог.

Откачка мазута из танкера «Волгонефть-239» не решила проблему, считает Юрий Озаровский. «Там еще три части танкеров лежит на дне в Керченском проливе, и непонятно, что с ними делать. Сейчас же, судя по исследованиям, на дне осталось какое-то микроскопическое количество мазута, и с ним каких-то серьезных проблем быть не должно", - сказал он.

Специалисты "Кубань-СПАС" и предприятия "Курорты Анапы" обустроили пляжи Анапы заградительным валом и рвом, чтобы защитить основную часть пляжей от повторных выбросов мазута в случае шторма. Также специалисты уложили полипропиленовую сеть, которая будет задерживать даже мелкие капли мазута, сообщил 26 января оперштаб Кубани.

Оба эксперта заметили, что пока сложно говорить о надежности или ненадежности вала, выстроенного для защиты анапских пляжей от мазута. «Надо смотреть, выдержит он шторм или нет. Пока вал укрывает от всего», - сказал Озаровский. «Мы еще пока не видели, как этот вал отреагирует на сильный ветер или шторм», - указал Витишко.

Я видел тех, кто ловит рыбу

Эксперты разошлись во мнениях относительно ситуации с рыболовством в районе Анапы. Юрий Озаровский сообщил, что после заявления властей о безопасности ловли рыбы в море вышли рыболовецкие суда. «Что касается местных жителей, то я видел тех, кто ловит рыбу, но не знаю, чтобы кто-то ее ел», - заявил блогер.

Евгений Витишко, напротив, отметил, что «ни разу» не видел в Анапе людей, занимающихся ловлей рыбы. «У нас даже есть проблема – для птиц, находящихся на реабилитации, надо искать рыбу – здесь ее никто не ловит», - сказал он.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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