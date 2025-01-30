Волонтеры находят все меньше пострадавших от разлива мазута птиц

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В центры реабилитации стало меньше поступать новых птиц, пострадавших в результате разлива мазута, а также остановился падеж большинства видов.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января власти отчитались, что в хуторе Воскресенском Анапы после модернизации возобновила работу установка, просеивающая песок, отделяя от него фракции мазута. Ее доработали, улучшили результат, чтобы отсортировывать больше нефтепродуктов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Новых птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов, в центр реабилитации в селе Витязево стало поступать меньше, сообщила координатор центра Ольга Борисова. Она отметила, что с начала работы волонтеры выходили почти две тысячи особей.

"В день поступает, мы принимаем со всех точек, из Анапы, Новороссийска, Темрюка около 60 птиц. <…> Сейчас поступают гагары и чомга", – привел слова Борисовой 29 января в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Чтобы избежать стресса, отмытых от мазута птиц держат в закрытых боксах, где они проходят карантин. Всего на реабилитации в селе Витязево находятся 54 птицы. В боксы запрещён вход всем, кроме орнитологов и опытных сотрудников, которые наблюдают за состоянием пернатых и ухаживают за ними, отметил оперштаб в другом сообщении.

За последнее время от отравления мазутом гибнут только большие поганки, среди других видов падёж остановился, сообщил краснодарский центр реабилитации диких животных "Пеликан".

Всего центр принял 1068 птиц, из них краснокнижных особей – 14. Выжившие – 99 особей, из них краснокнижные – шесть. 42 больших поганки, 21 черношейная, одна серощекая поганка, 26 лысух, одна чайка-хохотунья, один большой баклан, один лебедь, четыре краснокнижных хохлатых баклана и две краснокнижные чернозобые гагары, сообщил центр 29 января в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее волонтеры рассказали, что птицы, которых добровольцы берут на реабилитацию, погибают, так как их внутренние органы повреждены из-за длительного потребления отравленной нефтепродуктами пищи. В одной из партий, доставленных в центр реабилитации "Пеликан", выжили только 5% птиц, а всего из привезенных туда птиц выжили 17%.

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