Власти Кубани отчитались о модернизации установки для очистки песка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вибрационная установка на временной площадке в хуторе Воскресенский прошла модернизацию, чтобы лучше отделять фракции мазута.

Как писал "Кавказский узел", 21 января на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", предназначенная для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка. В тот же день с ее помощью было просеяно 1,5 тысячи тонн песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В хуторе Воскресенском Анапы после модернизации возобновил работу грохот. Эта установка просеивает песок, отделяя от него фракции мазута. Ее доработали, улучшили результат, чтобы отсортировывать больше нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале

Всего с помощью установки грохот на площадке временного хранения уже просеяли 10,5 тыс. тонн замазученного песка, который вывезли с пляжей Анапы, говорится в сообщении.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.