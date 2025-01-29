RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:49, 29 января 2025

Власти Кубани отчитались о модернизации установки для очистки песка

Очистка песка в хуторе Воскресенский. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 29.01.25, https://t.me/opershtab23/11309.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вибрационная установка на временной площадке в хуторе Воскресенский прошла модернизацию, чтобы лучше отделять фракции мазута. 

Как писал "Кавказский узел", 21 января на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", предназначенная для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка. В тот же день с ее помощью было просеяно 1,5 тысячи тонн песка.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В хуторе Воскресенском Анапы после модернизации возобновил работу грохот. Эта установка просеивает песок, отделяя от него фракции мазута. Ее доработали, улучшили результат, чтобы отсортировывать больше нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале

Всего с помощью установки грохот на площадке временного хранения уже просеяли 10,5 тыс. тонн замазученного песка, который вывезли с пляжей Анапы, говорится в сообщении.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Волонтер пытается поймать птицу на побережье Большого Утриша. Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 29.01.25, https://t.me/MoreOz/86698.
15:52, 29 января 2025
Волонтеры добиваются пропуска в заповедник "Утриш"
Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
10:15, 29 января 2025
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани
Мужчина поджигает горючую жидкость. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:19, 29 января 2025
Житель Кубани арестован по делу о поджоге ресторанов
Пораженные растения, фото предоставлено активистами в Горячем Ключе
03:36, 29 января 2025
Активисты требуют спасти деревья в Горячем Ключе от вредителя
Водолаз после погружения близ Анапы. Скриншот фото Минтранса России от 28.01.25, https://t.me/Mintrans_Russia/4971
21:05, 28 января 2025
Водолазы приостановили работы у затонувшего близ Анапы танкера "Волгонефть-239"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники беспорядков в аэропорту Уйташ. Стоп-кадр видео RusNews от 29.10.23, https://t.me/rusnews/43400.
29 января 2025, 18:16
Три жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Выборы в Азербайджане. Сентябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 января 2025, 12:01
Муниципальные выборы в Азербайджане сопровождаются нарушениями

Птица, пострадавшая от мазута. Фото: пресс-служба администрации Анапы
29 января 2025, 10:15
Более 7,3 тысячи пострадавших от мазута птиц найдены на Кубани

Общественный транспорт в Ереване. Фото: https://www.aysor.am
28 января 2025, 19:28
Власти Еревана отказались от трехкратного повышения тарифов на транспорт

Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Показать больше