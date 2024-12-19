Позиция Меликова вынудила семьи обвиняемых в беспорядках уповать на Кадырова

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Власти Дагестана не реагировали на просьбы родных осужденных и обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале, поэтому пришлось просить помощи у главы Чечни. Аналитики полагают, что Кадыров отказался от встречи в связи с нежеланием конфликтовать с Меликовым и прослыть защитником участников погрома.

Как писал "Кавказский узел", родные обвиняемых и осужденных по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы намеревались просить помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, но не смогли попасть к нему на прием. На встрече с дагестанским омбудсменом они написали письмо Сергею Меликову и пригрозили протестами в случае отсутствия реакции.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Мать осужденного по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Салика Рамазанова Гуля и отец осужденного Рабадана Раджабова рассказали, почему решили обратиться к главе Чечни. Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и дагестанский журналист сочли, что причины, по которым дагестанцы не были приняты главой Чечни, политические.

Мать осужденного по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы Салика Рамазанова рассказала, что они давно планировали визит к Рамзану Кадырову.

"Идея поехать туда была еще до судебных процессов. Но как начались эти процессы, мы не могли собраться. После шаблонных приговоров у нас не осталось другого выхода", - рассказала Гуля корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, после того как им сообщили, что глава Чечни не сможет принять дагестанцев, они поговорили с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым. "Мы передали обращение, Солтаев обещал передать его Рамзану Кадырову. Надеемся, что он поможет", - добавила она.

Встреча с дагестанским омбудсменом Запиром Алхасовым дала возможность родным осужденных и обвиняемых высказать свои претензии. "Мне показалось, что он понял наши претензии. Обещал направить письмо в Москву", - сообщила она.

Магомед, отец осужденного по аэропортовскому делу Рабадана Раджабова, поддерживает идею обращения к Кадырову за помощью.

"Меня не было среди родственников, которые отправились в Чечню. Но я морально был вместе с ними. Я эту идею поддерживаю. Я готов пойти к любому, кто хоть как-то может помочь в этой ситуации. Мы не просим освобождать наших детей, мы просим с пониманием относиться к молодым ребятам, а не судить их как убийц", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, родные обвиняемых пытались встретиться с главой Дагестана, но тщетно. "Люди поняли, что он вообще не готов нас слушать и как-то пытаться помочь. Поэтому было решено попросить помощи у Рамзана Ахматовича. Он если захочет, сможет нам помочь. Жаль, что он не смог принять их. Понимаете, моему сыну 19 лет, лучшие свои годы он проведет в тюрьме. До этого у него ни одного даже правонарушения не было. Он, да, может, совершил глупость, но никто же не пострадал, никого он не калечил, можно же было с пониманием отнестись к ребятам, они же все признали свою вину", - сказал он "Кавказскому узлу".

В Чечню родственников осужденных привела надежда добиться смягчения приговоров, подчеркнул Шамиль Хадулаев.

"Как Кадыров может решить вот эту проблему с приговорами и большими сроками? Они говорят, что пытались попасть к Меликову, но никто даже их письма не принимал. После этого они решили поехать в Чечню, но Кадыров не смог принять", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Рамзан Кадыров не захотел вмешиваться, посчитав это внутренним делом Дагестана.

"Мне кажется, что глава Чечни подумал, что это будет вмешательством во внутренние дела Республики Дагестан, поэтому решил не вмешиваться. Это мое предположение. Все-таки это другой субъект. Может, он подумал, что это будет некрасиво по отношению к Меликову. А люди думают, что глава Чечни может решить любую проблему. Да, он серьезная политическая фигура, поэтому люди верят в это и часто обращаются к нему", - отметил он.

Он понимает, что это не тот пиар, который можно использовать в свою пользу, поскольку его могут преподнести как человека, который заступился за так называемый "еврейский погром"

Дагестанский журналист также считает, что несправедливость в отношении осужденных принудила их родных отправиться к Кадырову.

"Они отправились к Рамзану Кадырову по той причине, что видят в нем единственного на Северном Кавказе руководителя, который заступается за своих. Они надеялись, что он вступится также за жителей Дагестана, которых судят за пределами республики, дают максимальные сроки. Поэтому они пошли к нему", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он также уверен, что Кадыров не захотел портить отношения с главой Дагестана. "Думаю, он их не принял, потому что не хочет портить отношения с Меликовым. Кроме этого, он понимает, что это не тот пиар, который можно использовать в свою пользу, поскольку его могут преподнести как человека, который заступился за так называемый "еврейский погром", - полагает журналист.

Напомним, суды Кубани и Ставрополья рассматривают уголовные дела о беспорядках в Махачкале. 16 декабря Новокубанский суд приговорил шестерых жителей Дагестана к срокам от семи до восьми лет колонии.

11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана к длительным срокам по двум делам о беспорядках в Махачкале.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября оставил его в силе.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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