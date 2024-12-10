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17:36, 10 декабря 2024

Служба госбезопасности Грузии заявила о планах сорвать избрание президента

Участники акции протеста в Тбилиси. Ноябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Деструктивные силы" планируют максимально обострить ситуацию на акциях протеста вплоть до гибели людей, чтобы помешать избранию нового президента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Грузии депутата парламента Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Бидзины Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, заявили 27 ноября опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. Кандидат в президенты Михаил Кавелашвили не сможет принимать самостоятельные политические решения, считают оппозиционеры и активисты.

Служба госбезопасности Грузии заявила, что по ее данным, «деструктивные силы» планируют максимально обострить ситуацию в стране на протестных акциях к 14 декабря, вплоть до человеческих жертв. "Организаторы деструктивной и преступной деятельности планируют помешать избирательному процессу президента Грузии 14 декабря 2024 года. С этой целью организаторы преступления рассматривают возможность максимального обострения ситуации, для чего должны погибнуть 2-3 человека", - процитировало заявление агентство "Новости Грузии".

СГБ утверждает, что обострение ситуации может начаться уже сегодня и  и продлится до 12-13 декабря . "Реализация указанных процессов обеспечивается местными субъектами при координации спецслужб зарубежных стран. Существующий план отрабатывается по сценариям, характерных для «цветных революций», включающих различные ритуальные сцены и постепенные разрушения, завершающиеся убийствами мирного населения, с целью эскалации событий. Подтверждением этого является повреждения камер наружного наблюдения деструктивными группами в масках, как в зоне протеста, так и на прилегающих территориях, что служит единственной цели — затруднить выявление виновных в преступных действиях», — говорится в заявлении СГБ.

Служба госбезопасности заявила, что нападение на журналистов в районе акции — это тоже замысел организаторов протестов. При этом СГБ не дает объяснений, почему полицейские патрули не пришли на помощь и никого не задержали.

7 декабря группы людей, лица которых были скрыты масками, совершили нападения в центре Тбилиси на участников протестов против приостановки евроинтеграции. В частности, группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих. .

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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