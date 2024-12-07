Участники протестов подверглись нападениям в Тбилиси

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Группы людей, лица которых скрыты масками, совершили нападения в центре Тбилиси на участников протестов против приостановки евроинтеграции, в том числе на офис оппозиционной партии. Полиция отчиталась о начале расследования.

Как писал "Кавказский узел", cегодня сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели. Группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих. В ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам.

Фото с акции протеста приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

По информации МВД, по факту избиения различных лиц произошедших сегодня, в том числе на оппозиционного политика Кобу Хабази, ведомство начало расследование по статье 126 УК, которая подразумевает насилие. Что касается нападения на съемочную группу "ТВ-Пирвели", то, по данным МВД, факты переданы в соответствующую службу, сообщило "Интерпрессньюс".

Агентство "Новости Грузии" назвало среди пострадавших в результате нападений актера Тбилисского государственного драматического театра Гиорги Махарадзе.

Также агентство сообщало, что на улице Пурцеладзе группа людей в масках и черной одежде внезапно подбежала к демонстрантам, повалила и стала бить.

19-летний пострадавший был госпитализирован, второму врачи оказали на месте, уточнила телекомпания "Мтавари архи".

Телекомпания "Формула" проинформировала, что нападение на участников протестов произошло и в Александровском саду, за Кашветской церковью.

В ходе нападения на офис партии "Ахали", входящей в "Коалицию за перемены", пострадали политики Коба Хабази и Дута Петридиси, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Видеорегистратор зафиксировал около 30 человек в черных балаклавах и капюшонах с телескопическими дубинками, которые шли по улицам в центре столицы, сообщил в своем Telegram-канале блогер Николай Левшиц, опубликовав видео с одной из улиц в Тбилиси.

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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