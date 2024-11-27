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03:21, 27 ноября 2024

Политологи назвали спорной легитимность нового парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и 30 бывших депутатов опротестовали в Конституционном суде итоги выборов, но это не помешало властям созвать первое заседание нового парламента, чья легитимность под сомнением.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября парламент Грузии назначил проведение выборов президент на 14 декабря. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации. Вечером того же дня ЦИК Грузии утвердила дату и принципы проведения выборов.

Грузинский парламент 11-го созыва 25 ноября провел первое заседание, оно проходило на фоне масштабной акции протеста у здания. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" признали полномочия всех 150 парламентариев, несмотря на отказ оппозиционеров от мандатов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и 30 депутатов парламента предыдущего созыва опротестовали в Конституционном суде проведение выборов в парламент 26 октября. Однако новоизбранный парламент созвали и приняли полномочия его депутатов до решения Конституционного суда.

«Президент Грузии не созвал первое заседание парламента. Вместе с тем, в Конституционном суде оспорена конституционность выборов 26 октября 2024 года и, соответственно, законность избрания 150 членов... Согласно статье 86 регламента парламента, в постановлении парламента о принятии полномочий членов парламента не вносят тех лиц, законность избрания которых обжалована в Конституционном суде», - говорится в заявлении неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия», направленном корреспонденту «Кавказского узла».

НПО указывает, что работа парламента и признание полномочий его членов – «грубое нарушение Конституции Грузии и регламента парламента».

Парламент по сути является нелегитимным, заявили корреспонденту "Кавказского узла" конституционалист, бывший руководитель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе и бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Илья Чавчавадзе Давид Дарчиашвили.

Парламент «не имеет права принимать какие-либо решения», заявил Вахтанг Хмаладзе.

«Парламент, в соответствии с регламентом, не имеет права рассмотреть и голосовать за признание полномочий членов парламента. Нарушена эта норма, вследствие этого парламент нелегитимный, неконституционный, он не имеет права принимать какое-либо решение. В соответствии с этим назначение даты выборов президента также незаконное и не имеет юридическую силу. Это решение, как и любое другое, может быть опротестовано в Конституционном суде», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Грузии происходит узурпация власти.

Основная нагрузка сейчас ложится на общественность, насколько она будет противостоять происходящему, после чего в дело вступит международное сообщество, заявил Давид Дарчиашвили.

«Все зависит от воли народа, воли политиков и воли международных институтов. Если парламент не легитимный, то, соответственно, избрание президента тоже повисает в воздухе. Получается, что вся грузинская политическая система нелегитимна. Теоретически, народ может к этому привыкнуть и ничего не делать для того, чтобы что-то изменить», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать их итоги и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Для признания депутатских полномочий достаточно 76 голосов (50% + 1 голос). Чтобы парламент получил полные полномочия для своей работы, необходимо признание полномочий двух третей от списочного состава парламента – 100 депутатов, рассказал ранее бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

Коалиции "Единство - национальное движение", Сильная Грузия" и "Коалиция за перемены", прошедшие по итогам выборов в парламент, подали в Центризбирком Грузии заявления с просьбой аннулировать их избирательные списки. Регистрация кандидатов, представленных по партийным спискам "Коалиции за перемены", "Единства – Национального движения" и "Сильной Грузии", упразднена. Партия "За Грузию" пока не подавала заявления в Центризбирком.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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