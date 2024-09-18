Доклад о результатах утраты Карабаха представлен в Армении

18 сентября 2024, 22:41

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Аналитический центр Genesis Armenia озвучил предварительные подсчеты материальных потерь карабахских армян в результате вынужденного исхода из региона. Число людских потерь, по данным, властей непризнанной республики, превышает 500 человек.

Как писал "Кавказский узел", после исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил в октябре 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян. 7 сентября карабахский омбудсмен Гегам Степанян заявил, что в Нагорном Карабахе остались 14 армян: он пояснил, что многие из остававшихся в октябре 2023 года обратились позднее в Красный Крест с просьбой перевезти их в Армению.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Результаты работы аналитического центра были озвучены на конференции «Год без Арцаха. Статистика и стратегическая перспектива», которая прошла в Ереване 18 сентября. В ней приняли участие общественные деятели, правозащитники, бывшие государственные деятели Армении и Нагорного Карабаха, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Руководитель отдела гуманитарных исследований аналитического центра Genesis Armenia Армен Саргсян, представляя список материальных потерь граждан Нагорного Карабаха, отметил, что это лишь предварительный подсчет.

«Мы не можем дать статистику, полностью предоставляющую объем потерь, так как для этого нужны детальные исследования на месте, но мы надеемся, что нам удастся это сделать в будущем. Мы уверены, что в будущем различные организации и структуры начнут глубже анализировать статистику наших потерь и на международной арене будут представлены все преступные действия Азербайджана в отношении коренного населения Нагорного Карабаха и его ценностей», - заявил Саргсян.

Среди утраченных объектов, он, в частности, перечислил 12 городов, 241 сельских населенных пунктов, 11 450 квартир и 13 550 домов, 15 предприятий и 60 фабрик, 200 домов культуры, 25 музеев, 115 библиотек, четыре университета, семь колледжей, 232 школы и почти столько же спортплощадок и стадионов, 11 спортивных школ и столько же больниц, более 5000 памятников культуры и 2386 хачкаров (камни-кресты), 400 средневековых кладбищ, 385 церквей, 60 монастырских комплексов, 37 ГЭС, 48 шахт, пять водохранилищ и водоканалов, 3500 гектаров леса, 58 тысяч голов мелкого рогатого скота, более 45 тысяч голов крупного рогатого скота, 174 тысячи птиц, 21 тысяча свиней, более 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, 445 километров дорог с твердым покрытием и более 35 тысяч транспортных средств.

Правозащитник Артак Бегларян, касаясь финансовой стороны потерь, заметил, что оценка ущерба затруднена, так как «Азербайджан продолжает уничтожать Арцах». «С лица земли стираются армянские культурные и духовные памятники, целые села, к примеру Карин Так, срезаются массово деревья», - сказал он. Он напомнил, что по оценкам правительства Нагорного Карабаха, после исхода жителей в регионе осталось имущество на сумму 100 миллиардов долларов.

Основатель аналитического центра Genesis Armenia Абрам Гаспарян в своем выступлении заявил, что «все политические силы, стремящиеся к власти в Армении, должны сформулировать четкую дорожную карту возвращения народа Арцаха в Арцах».

«Вопрос возвращения граждан Арцаха является вопросом международного права, реализация права на возвращение жителей Арцаха должна стать одним из вопросов повестки дня, стать одним из правил политических игр. Однако на сегодня вопрос возвращения жителей Арцаха находится вне внешнеполитической и гуманитарной повестки Армении», - сказал Гаспарян, добавив, что власти Армении обязаны обеспечивать деятельность всех органов власти Нагорного Карабаха, финансировать их, и привлекать в состав международных делегаций представителей карабахского МИД.

Правозащитник, специалист по международному праву Сирануш Саакян в своем выступлении отметила, что удерживаемые в Азербайджане армяне должны рассматриваться как заложники, поскольку «их возвращение связано с выполнением определенных политических требований, а для их задержания созданы искусственные основания».

Она проинформировала, что официально в заложниках находятся 23 армянина. «Но мы понимаем, что их число больше, и у нас нет возможности выяснить, живы они или убиты. Есть данные об исчезновении еще 32 армян после 44-дневной войны в 2020 году, однако Азербайджан отрицает свою причастность к этому. После войн из азербайджанского плена в Армению вернулись около 210 армян. Возвращение остальных армянских пленных следует рассматривать как результат подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Без решения гуманитарных вопросов тезис о мире не может быть жизнеспособным», - сказала Саакян.

Статистику людских потерь в сентябре 2023 года “Кавказскому узлу предоставил Оперативный штаб Нагорного Карабаха. По его данным, в результате военных действий тогда погибли 214 военнослужащих и 21 мирный житель, в том числе дети, а 14 человек пропали без вести. В результате взрыва на складе бензина (25 сентября 2023 года) погибли 238 человек, а судьба 22 осталась неизвестной.

«Во время вынужденного исхода через Лачинский коридор из-за голода, холода и невозможности получить медицинскую помощь умерли 64 мирных граждан Арцаха», - добавил представитель штаба.

"Кавказский узел" также писал, что бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 2 сентября последний президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян назвал собственный указ о роспуске республики недействительным, заявив, что вынужденно подписал документ ради безопасного передвижения жителей.

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