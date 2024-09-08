Гегам Степанян назвал число оставшихся в Нагорном Карабахе армян

08 сентября 2024, 03:30

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В Нагорном Карабахе остались 14 армян, многие из тех, кто не уехал в октябре 2023 года, обратились позднее в Красный Крест с просьбой перевезти их в Армению, заявил карабахский омбудсмен Гегам Степанян.

Как писал "Кавказский узел", после исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, заявил 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

В Нагорном Карабахе остались 14 армян, заявил 7 сентября омбудсмен Гегам Степанян, чьи слова приводит News.am.

По словам Степаняна, даже те армяне, которые питали надежду остаться жить в Азербайджане, "со временем пришли к убеждению, что это невозможно, и обратились в Красный Крест с просьбой переселить их в республику Армения". Это омбудсмен назвал показателям того, "что жить там невозможно".

Также Степанян сообщил, что некоторые поданные против Азербайджана иски в международные суды отзываются, а позиция властей Армении "остается прежней". "Принята позиция, что, если любой ценой будет достигнуто мирное соглашение, то этот вопрос закрыт. Это просто значит предать права 150 тысяч человек", - добавил он.

Напомним, что в марте из Нагорного Карабаха в Армению приехал беженец Саркис Галстян, который был обвинен в шпионаже. По данным представителя МККК в Армении Зары Аматуни, Галстян с супругой сами пожелали поехать в Армению. Также Аматуни сообщила, что при содействии Красного Креста в Армению было перевезено 40 человек.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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