Беженец из Карабаха арестован в Армении по делу о шпионаже

03 апреля 2024, 17:43

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Саркис Галстян, прибывший в Армению из Нагорного Карабаха 29 марта, обвинен в шпионаже и арестован.

Как писал "Кавказский узел", после исхода жителей Нагорного Карабаха в нем осталось не более 40 жителей, в том числе и этнические армяне, , заявил в 14 октября 2023 года бывший госминистр Артак Бегларян.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Саркис Галстян, прибывший 29 марта из Нагорного Карабаха в Армению, обвиняется в шпионаже, сообщило сегодня агентство Aysor.Am со ссылкой на пресс-секретаря Следкома Армении Гора Абрамяна.

"В рамках возбужденного уголовного производства данному лицу предъявлено обвинение в шпионаже, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу", - приводятся в публикации слова пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абраамян.

Вместе с Саркисом Галстяном 29 марта в Армению приехала и его жена Маргарита Шахназарян, проинформировало сегодня News.Am.

В сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению 29 марта перевезены двое граждан, они сами пожелали поехать в Армению, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

По данным Аматуни, в Нагорном Карабахе содействие в различных вопросах оказывается примерно 20 армянам, им помогают сохранить связь с родственниками. При помощи МККК с октября в Армению перевезены более 50 человек. "Каждый человек перевозится по собственному желанию, мы не можем принудить кого-либо к чему-либо. Мы помогаем, как нейтральный посредник, наша миссия - обеспечить перемещение, по пересечении гражданами границы наша миссия завершается", - привело ее слова агентство "Новости Армения".

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