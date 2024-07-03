Хаджимурад Ханов арестован на два месяца

03 июля 2024, 16:25

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Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста дагестанскому блогеру Хаджимураду Ханову по делу о незаконном обороте оружия.

Как писал "Кавказский узел", обвинение Хаджимурада Ханова по делу о хранении оружия и гранаты абсурдно, а внимание силовиков вызвано скандалом вокруг требований извинений от врача в Хасавюрте по поводу никаба, на который отреагировал глава Дагестана, считают дагестанские журналисты и активисты. По их мнению, Ханов не рассчитал силы, так как не учел масштаб резонанса на фоне атак боевиков в Махачкале и Дербенте и обсуждений о запрете ношения никаба в республике.

29 июня в соцсетях распространился видеоролик, на кадрах которого врач одной из клиник Хасавюрта принесла извинения пациентке в никабе. Она пояснила, что между ней и девушкой возникло недопонимание, в результате которого та решила, что ей отказано в медпомощи из-за религиозной одежды. Глава Дагестана Сергей Меликов вступился за врача из Хасавюрта, которая столкнулась с угрозами и нападками после недопонимания, возникшего во время приема пациентки в никабе. После критики Меликова силовики задержали блогера Хаджимурада Ханова, который требовал от руководства врача, чтобы доктор принесла извинения.

Блогеру Хаджимураду Ханову, инкриминирована статья о хранении оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ), он арестован, сообщил сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Решением суда избрана мера пресечения арест на 2 месяца", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Хаджимурад Ханов был имамом в Германии, отбывал срок за вербовку в ИГИЛ* и числился помощником депутата гордумы. Что известно о Ханове, рассказывается в биографической справке "Кавказского узла".

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте глава республики Сергей Меликов заявил о необходимости запрета ношения никаба. 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев пообещал, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Сегодня в Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения, сообщило Духовное управление мусульман республики.

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