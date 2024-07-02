Скандал с никабом в Хасавюрте спровоцировал задержание Ханова

02 июля 2024, 22:00

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Обвинение Хаджимурада Ханова по делу о хранении оружия и гранаты абсурдно, а внимание силовиков вызвано скандалом вокруг требований извинений от врача в Хасавюрте по поводу никаба, на который отреагировал глава Дагестана, считают дагестанские журналисты и активисты. По их мнению, Ханов не рассчитал силы, так как не учел масштаб резонанса на фоне атак боевиков в Махачкале и Дербенте и обсуждений о запрете ношения никаба в республике.

Как писал "Кавказский узел", глава Дагестана Сергей Меликов вступился за врача из Хасавюрта, которая столкнулась с угрозами и нападками после недопонимания, возникшего во время приема пациентки в никабе. После критики Меликова силовики задержали блогера Хаджимурада Ханова, потребовавшего ранее от руководства врача, чтобы та принесла извинения, сообщили источники.

29 июня в соцсетях распространился видеоролик, на кадрах которого врач одной из клиник Хасавюрта принесла извинения пациентке в никабе. Она пояснила, что между ней и девушкой возникло недопонимание, в результате которого та решила, что ей отказано в медпомощи из-за религиозной одежды.

Хаджимурад Ханов - популярный блогер в Дагестане, считает журналист Идрис Юсупов (признан Минюстом иноагентом, но оспаривает это решение в суде).

"Он в начале вел анонимный канал в Telegram, который в определенных кругах был довольно известным. Он там транслировал тезисы, которые очень многие поддерживали. В этом смысле, даже имея анонимный канал, он был популярным. После того как он показал свое лицо, стало известно, кто ведет этот канал, к нему было отношение неоднозначное, появилось много негатива из-за его прошлого. Сейчас у него есть своя постоянная аудитория, своя поддержка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди тем, которые он освещал, были социальные и культурные вопросы. "Он выражает мнение про определенные события, поднимает проблемы, имеющие значение для определенного круга людей. Это касается правил поведения, нравственности, правильной или неправильной жизни, отношений женщины и мужчины. Он себя не подавал как религиозный деятель, он общественный деятель, у которого есть знания на религиозную тематику. Этот блогер известен также тем, что критиковал, например, показ мод в Дагестане, где мужчины переодевались в женщин. Потом был показ, где девушки ходили с крестами, и прочие такие события", - указал он.

Что касается скандала с пациенткой в никабе, то вряд ли блогер хотел такого внимания к себе. "Это был частный случай, на который он обратил внимание. Я не знаю, хотел ли он публичности, но эту проблему можно было решить без скандала, не привлекая внимания к проблеме и себе. Но учитывая общественный контекст, последние события с терактом, он привлек к себе внимание. Сейчас его привлекают к уголовной ответственности якобы за то, что он хранил оружие. И тут уже стоит вопрос о нарушении прав в его отношении. Возникает вопрос, как человек, занимающийся общественной деятельностью и знающий, что к нему приковано большое внимание, будет хранить оружие, запрещенные вещества", - рассказал Юсупов.

Муфтият Дагестана пообещал принять фетву о запрете ношения никабов. Координационный центр мусульман Северного Кавказа планирует до конца июля рассмотреть вопрос о запрете никаба в регионах Северо-Кавказского федерального округа и принять фетву, сообщил сегодня председатель КЦМСК Исмаил Бердиев. "По шариату ношение никаба предусмотрено. Это есть в обычаях некоторых восточных народов, но эта одежда вовсе не свойственна народам Кавказа. Мы об этом неоднократно говорили. Планируем в июле рассмотреть вопрос о запрете никаба в регионах СКФО и принятии соответствующего документа - фетвы", - процитировало его слова ТАСС. Муфтий отметил, что обсудить этот вопрос необходимо исключительно в целях безопасности.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, наоборот, считает Ханова начинающим блогером.

"У меня такое мнение, что он еще не такой популярный блогер, чтобы быть лидером общественного мнения. Я бы его назвал начинающим блогером, который в последнее время набирал обороты. Он недавно создал свою общественную организацию, пригласил меня на встречу, мы обсуждали возможное сотрудничество, взаимодействии по темам борьбы против наркомании, преступности, нравственности и правильного образа жизни. В целом он оставил хорошее впечатление, здравого человека", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Говорят, у него нашли оружие или боеприпасы, но это вызывает большие вопросы. Он знает, что к нему могут прийти с обыском и хранит оружие у себя. Это странно.

По его мнению, прошлое блогера используется провластными информационными ресурсами для его дискредитации. "Он мне рассказал, что отсидел в Германии больше пяти лет, осознал свою ошибку, после освобождения решил заняться полезным для общества делом. Он много читал литературы на русском и немецком. Когда он прочитал тысячную книгу в тюрьме, сотрудники пришли к нему со свечами, с поздравлениями. Получилось так, что появилось видео по теме никаба, это вызвало большой резонанс, а потом случились теракты, и эта тема стала еще больше обсуждаться, тем более что против его позиции выступил сам глава республики Меликов. Ему не повезло, грубо говоря. И в этом контексте вспомнили про его прошлое, в основном в ресурсах, связанных с властями. Я бы на его месте не публиковал то видео, зная, что могут потянуть за прошлое, вспомнить это и сделать акцент на этом факте", - отметил Хадулаев.

Хаджимурад Ханов был имамом в Германии, отбывал срок за вербовку в ИГИЛ* и числился помощником депутата гордумы. Что известно о Ханове, рассказывается в биографической справке "Кавказского узла".

Правозащитник тоже видит связь с преследованием блогера и его общественной позицией. "Была угроза, что его могут привлечь и посадить. Говорят, у него нашли оружие или боеприпасы, но это вызывает большие вопросы. Он знает, что к нему могут придти с обыском, и хранит оружие у себя. Это странно. При чем за пару дней до этого его уже вызывали в ЦПЭ. Надо быть круглым идиотом, чтобы держать оружие в своем доме после такого. Когда силовики пришли к нему, его друзья со мной связались, попросили совета, я сказал, чтобы не боялись, открыли дверь, но при обыске обязательно были понятые, свидетели из числа его друзей, участковый, чтобы никто ничего не подкинул. Как там все прошло, пока не знаю, но его забрали, завтра будет решаться вопрос о мере пресечения", - сообщил Хадулаев.

Дагестанский политолог Деньга Халидов согласен с мнением Хадулаева. "Этот блогер не является лидером мнения в Дагестане. Он стал известен скандальными высказываниями на форуме, который мы организовали после событий в махачкалинском аэропорту. Его резкие антиправительственные высказывания сняли на видео, стали крутить это в соцсетях и так о нем узнали. Потом он стал известен скандалом, связанным с никабом. Это было очередной попыткой "хайпануть", как это принято сейчас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Ханов не рассчитал свои силы и оказался в центре внимания силовиков. "Он сам пришел к такому сценарию своими действиями. Мне изначально казалось, что он - проект властей для дискредитации настоящих оппозиционеров. Но у него не было популярности для этого. Посмотрим, чем закончится его история", - отметил Халидов.

Друг блогера на условиях анонимности рассказал "Кавказскому узлу", что, по версии силовиков, у Ханова нашли обрез и гранату. "Дело завели по статье 222 УК РФ "Незаконное приобретение оружия" и по 223-й статье – "Незаконное изготовление оружия". Я не знаю, что произошло во время обыска, но я могу сказать, что <обреза и гранаты> не было в его квартире. Сейчас он у силовиков, его не отпускают, заводят дело, чтобы завтра пойти в суд и арестовать его. Все говорят, что дело сфабриковано", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, дело против блогера связано с видео по теме никаба. "Я уверен, что именно из-за него все и началось. Недоброжелатели раскачали эту ситуацию, стали распространять ложь, якобы он угрожал ей, но никаких угроз не было. Потом глава республики сделал заявление на эту тему, и пошло-поехало. После этого все правоохранительные органы вызывали его, он писал объяснительные по этому видео, и вот сейчас стало известно о деле против него. Все это связано одно с другим", - отметил он.

Друг блогера также рассказал, что Ханов участвовал в борьбе с наркоманией. "Все знают, что в Дагестане процветает наркомания, многие страдают из-за этого мусора и веществ. Он, абсолютно не хайпуя на этом, не привлекая к себе внимания, не зарабатывая никаких дивидендов и денег, боролся против наркомании в республике. Мы с ним в этом процессе взаимодействовали с правоохранительными структурами. Очень много реабилитационных центров в Дагестане, мы выезжали туда, общались с людьми, освещали эту работу, многие писали ему в телеграме, передавали информацию, откуда приобретали наркотики, эта информация передавалась правоохранительным органам, и дальше они занимались этой проблемой. Многие просто пишут о проблеме, а он реальным делом занимался, реально боролся против наркомании", - рассказал он.

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