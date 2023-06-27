Пользователи соцсети поспорили об ответственности организаторов показа в Махачкале

27 июня 2023, 18:47

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Богохульство не должно оставаться безнаказанным, наказание за это предусмотрено законом, заявил ряд пользователей Instagram*, комментируя дипломный показ студентов художественного училища в Махачкале. Использование религиозной символики нельзя расценивать как оскорбление верующих, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня было опубликовано видео, в котором студенты художественного училища в Махачкале представили показ мод. Некоторые модели прошли по подиуму в образах, напоминающих религиозные символы. Авторы публикации пояснили, что образы были показаны в рамках сдачи студентами дипломных работ. Часть комментаторов в соцсети потребовала уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих, другие встали на сторону студентов, указав, что религиозные символы были частью творческих образов. Администрация училища объяснила, что театральный костюм, который был показан в дипломной работе студентки-дизайнера, не имеет отношения к религиозной символике. Минкультуры Дагестана отчиталось о служебной проверке инцидента.

На кадрах ролика одна из моделей одета в красное платье, на ее голове красный платок, лицо окрашено в белый цвет, на губы и вокруг рта нанесена ярко красная краска, а к спине прикреплен крест красного цвета. Образ модели напоминает распятие Иисуса Христа. Также был показан общий выход всех моделей, которые представляли образы. Среди них, помимо модели с образом распятия, были еще несколько девушек, за спинами которых также видны конструкции в виде крестов.

Представители духовенства заявили, что будут больше заниматься молодежью на фоне скандала с показом мод в Махачкале."Наверное, это было какое-то и наше упущение, что у нас не было контактов. Теперь мы будем встречаться с ребятами, чтобы они понимали, уважали другие религии, понимали дозволенное и недозволенное, чего можно касаться, а чего нельзя касаться", - заявил на видео. опубликованном в Telegram-канале министерства культуры Дагестана секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Силуан.

Поддержал его и отметил необходимость встреч и бесед с молодежью и руководитель отдела просвещения Муфтията РД Рамазан Гусейнов, следует из видео, опубликованного 26 июня.

В Telegram-канале ведомства, на который подписаны 1828 человек, эта видеозапись к 18.30 мск набрала 13 комментариев. "Странно, всё организовали взрослые люди. А тут опять всё на недоумную молодёжь свалили. Если их так обучили в этом художественном училище, значит, учителя виноваты", - прокомментировала видео Ирина. "Не увидел в обращении извинений со стороны мин. образования республики/руководства училища" - возмутился Александр. "Причастные к данному мероприятию не должны оставаться безнаказанными", - указал пользователь K.I, отметив, что в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи.

Пользователь Анна защитила студентов. "А где вы видели публичные действия, оскорбляющие чувства верующих? " - поинтересовалась она.

В Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписано около 1,7 млн пользователей, пост о показе на 18.30 мск 27 июня набрал 2520 отметок "нравится" и 3497 комментариев. Часть их авторов возмутилась показом мод в Дагестанском художественном училище.

"Вот сейчас вышли бы христиане на протест за оскорбление чувств верующих, за осквернение креста - было бы очень хорошо. Даже не протест, а в суд на них подать надо", - написала _faina_ffff. "Слишком мягко относиться начали к таким проступкам! Наказать всех - участников, организаторов, зрителей!" - заявил ramis_photo.

Некоторых пользователей Instagram* возмутило именно то, что девушки в хиджабах смотрели показ мод и не ушли с него. Покрытые девушки, которые всё это снимают! Я бы на вашем месте встала и ушла", - написала в частности shamimma.

Часть пользователей вступилась за студентов. "Это художественная школа, они реализовываются в работе над данными образами, и нечего на них набрасываться", - указал zunzul2000.

Жители Дагестана и ранее критиковали участников показов мод. Так, 19 октября 2022 года на открытии магазина в Махачкале прошел показ мод с участием юношей в женоподобных образах. После этого жители республики заявили, что организаторы мероприятия должны извиниться перед мусульманами Дагестана. Авторы комментариев в соцсети указали, что подобные мероприятия нарушают устои дагестанского общества.

В мае 2021 года демонстрация полупрозрачного платья на показе свадебной моды клуба современного искусства "Дискурс" в Махачкале вызвала возмущение пользователей соцсети. Они заявили, что показ моделямий откровенных платьев в Дагестане неприемлем. Некоторые из них призвали запрещать мероприятия, нарушающие принятые в республике нравственные нормы. Позднее организаторы распространили видеообращение, в котором назвали случившееся "досадной ошибкой".

Скандалы вокруг показов мод позволяют "борцам за нравственность" заявить о себе, но подобные ситуации возникают от скудости культурной жизни в республике, указали в мае 2021 года дагестанские аналитики.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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