Руководство училища в Махачкале объяснилось за скандальный показ мод

26 июня 2023, 18:40

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Театральный костюм, который был показан в дипломной работе студентки-дизайнера и возмутил пользователей соцсети, не имеет отношения к религиозной символике, заявила администрация художественного училища в Махачкале. Минкультуры Дагестана отчиталось о служебной проверке инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня было опубликовано видео, в котором студенты художественного училища в Махачкале представили показ мод. Некоторые модели прошли по подиуму в образах, напоминающих религиозные символы. Авторы публикации пояснили, что образы были показаны в рамках сдачи студентами дипломных работ. Часть комментаторов в соцсети потребовали уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих, другие встали на сторону студентов, указав, что религиозные символы были частью творческих образов.

На кадрах ролика одна из моделей одета в красное платье, на ее голове красный платок, лицо окрашено в белый цвет, на губы и вокруг рта нанесена ярко красная краска, а к спине прикреплен крест красного цвета. Образ модели напоминает распятие Иисуса Христа. Также был показан общий выход всех моделей, которые представляли образы. Среди них, помимо модели с образом распятия Иисуса Христа, видны еще несколько девушек, за спинами которых также видны конструкции в виде крестов.

На публикацию видео отреагировало сегодня министерство культуры Дагестана. "Ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Администрация училища пояснила, что на видео показана в том числе дипломная работа студентки отделения "Дизайн одежды", а коллекция посвящена английскому дизайнеру и модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в 2010 году из-за депрессии после смерти матери.

"Человек ушел из жизни, находясь на гребне успеха, будучи самым известным и самым продаваемым. Диплом — это рассуждение о неординарном человеке. Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини "Джульетта и духи". Работа велась под контролем ведущего педагога", - цитирует сегодня заявление училища РИА Новости.

Администрация училища подчеркнула, что "при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи", сообщило агентство.

Напомним, жители Дагестана и ранее критиковали участников показов мод. Так, 19 октября 2022 года на открытии магазина в Махачкале прошел показ мод с участием юношей в женоподобных образах. После этого жители республики заявили, что организаторы мероприятия должны извиниться перед мусульманами Дагестана. Авторы комментариев в соцсети указали, что подобные мероприятия нарушают устои дагестанского общества.

В мае 2021 года демонстрация полупрозрачного платья на показе свадебной моды клуба современного искусства "Дискурс" в Махачкале вызвала возмущение пользователей соцсети. Они заявили, что показ моделей откровенных платьев в Дагестане неприемлем. Некоторые из них призвали запрещать мероприятия, нарушающие принятые в республике нравственные нормы. Позднее организаторы распространили видеообращение, в котором назвали случившееся "досадной ошибкой".

Скандалы вокруг показов мод позволяют "борцам за нравственность" заявить о себе, но подобные ситуации возникают от скудости культурной жизни в республике, указали в мае 2021 года дагестанские аналитики.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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