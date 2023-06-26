Показ мод студентами в Махачкале дал повод борцам за нравственность заявить о себе

26 июня 2023, 10:18

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Студенты колледжа в Махачкале представили показ мод, во время которого некоторые модели прошли по подиуму с религиозными символами. Часть комментаторов в соцсети потребовали уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих. Другая часть встала на сторону студентов, указав, что религиозные символы были частью творческих образов.

Видео с показом мод в Дагестанском художественном училище было опубликовано 25 июня в Instagram-паблике* tut.dagestan. В описании ролика сказано, что образы были показаны в рамках сдачи студентами дипломных работ.

На кадрах ролика показаны люди, сидящие вокруг подиума, по которому под музыку идут модели, демонстрируя образы. Так одна из моделей одета в красное платье, на ее голове красный платок, лицо окрашено в белый цвет, на губы и вокруг рта нанесена ярко красная краска, а к спине прикреплен крест красного цвета. Образ модели напоминает распятие Иисуса Христа.

Далее показана еще одна модель, она одета в шорты и красный пиджак. Моделей снимают на камеры мобильных телефонов зрители, среди них в том числе и девушки, одетые в хиджабы.

Затем показан общий выход всех моделей, которые представляли образы. Среди них, помимо модели с образом распятия Иисуса Христа, видны еще несколько девушек, за спинами которых также видны конструкции в виде крестов.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 млн пользователей, на 10.15 мск 26 июня набрал 2520 отметок "нравится" и 2991 комментарий. Часть их авторов возмутилась показом мод в Дагестанском художественном училище.

"Пусть верующие подают в суд за оскорбление их чувств на организаторов, руководителей и идейных вдохновителей. Хватит позорить нашу республику", – заявил пользователь so__mnoy__vkusno__.

"Просто нет слов! Каждый раз думаю, что уже ничего меня не удивит в этой жизни. Но нет, в очередной раз что-то еще удивляет", – написала oksi_magomedova_.

"Полная деградация. Декана и ректора уволить за такое попустительство и моральное разложение в стенах вверенного училища", – считает doctor_avi.

"Не знаю, куда смотрело руководство данного колледжа. В первую очередь оскорбление верующих, проводя такие мероприятия у нас в республике. Все, кто участвовал в этом, должны быть строго наказаны", – написал abdurakhman_bilarov.

"И девушки в хиджабах улыбаются и хлопают. Какой-то стыд испытала! Как можно было это сделать в Дагестане?" – задалась вопросом abdurashidovazulfiia.

"Покрытые девушки,которые всё это снимают, я бы на вашем месте встала и ушла", – заявила ___shamima___.

Другая часть комментаторов встала на сторону студентов. Надоели уже с этим "морализаторством". Это творческое задание, художественный показ. Что вы там ожидали увидеть? Девушек в хиджабах и мужчин с четками? Зачем привязывать ко всему религию и искать оскорбление чувств? Может нужно научиться понимать творчество, неординарный подход?" – спросил пользователь с ником skazka6030.

"Это дипломная работа, в ней есть смысловая составляющая. Образ Христа, крест и прочее – религиозная символика. Здесь нет надругательства и богохульства – это образный символизм. Что за дикая реакция?" – высказал схожее мнение пользователь __shhhhh10.

"У ребят видимо была определенная тема, на которую надо было фантазировать. Каждый должен влезть со своим очень важным мнением? У них работа такая, оставьте их в покое", – призвала naidka_.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно выступали с критикой в отношении участников различных показов мод. Так, 19 октября 2022 года на открытии магазина в Махачкале прошел показ мод с участием юношей в женоподобных образах. После этого жители республики заявили, что организаторы мероприятия должны принести извинения мусульманам Дагестана. Авторы комментариев в соцсети указали, что подобные мероприятия нарушают устои дагестанского общества.

Ранее, 28 мая 2021 года, опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики отметили, что скандалы вокруг таких событий, как показы мод, позволяют "борцам за нравственность" заявить о себе. И что подобные ситуации возникают от скудости культурной жизни в республике.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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