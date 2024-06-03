Протестующие в Ереване потребовали освободить задержанных активистов

03 июня 2024, 11:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" на акции протеста в Ереване потребовали сегодня от властей Армении освободить всех задержанных активистов, выступающих против делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня около здания Следкома в Ереване проходит акция протеста противников делимитации армяно-азербайджанкой границы. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. МВД стянуло к месту проведения акции протеста значительные силы полиции.

Противники делимитации армяно-азербайджанкой границы ранее назвали лидера движения "Тавуш во имя родины" архиепископа Баграта Галстаняна Галстяна своим кандидатом в премьер-министры Армении.

Члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" собрались сегодня у церкви Святой Анны в Ереване и оттуда шествием проследовали к зданию Следкома с требованием освободить всех незаконно задержанных, выступающих против делимитации армяно-азербайджанкой границы.

Протестующие также потребовали оценки действий силовиков в отношении демонстрантов, в частности, применения грубой силы и нанесения телесных повреждений. Они требуют привлечь их к ответственности. Лидер движения архиепископ Баграт Галстанян отметил, что требование об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна остается актуальным, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активисты организовали символическую акцию в знак поддержки арестованных демонстрантов. Они встали перед зданием Следкома, закованные в цепи, а также держа в руках зеркала.

"Пусть полицейские увидят себя в зеркале и сами оценят свои же действия, примут решение – они рядом с народом или с теми, кто выполняет указания Азербайджана", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ишхан Геворгян.

Напомним, 2 июня на акциях протеста в Ереване были задержаны, по меньшей мере, 28 человек. Между протестующими и силовиками произошли стычки.

9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" во главе с Галстаняном начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия кабмину.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.