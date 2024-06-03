К зданию Следкома в Ереване стянуты силовики

03 июня 2024, 10:03

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К зданию Следкома в Ереване, где на сегодня запланирована акция протеста против делимитации армяно-азербайджанкой границы, стягиваются крупные силы полиции. Сами противники делимитации пока собираются в другой части города.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников собраться сегодня утром на очередную акцию протеста.

К зданию Следкома в Ереване, около которого на сегодня запланирована акция протеста противников делимитации армяно-азербайджанской границы, МВД стягивает крупные силы полиции, передало сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Армения".

Противники делимитации границы, которые также требуют отставки премьер-министр Армении Никола Пашиняна, собираются во дворе церкви Сурб Хач в ереванском районе Арабкире, сообщил в своем телеграм-канале "Национальный фронт".

Напомним, 1 июня жители Армении перекрыли автодорогу Гавар – Варденис на акции солидарности с активистами, требующими отставки Пашиняна. 31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" пришли к зданию МИД Армении, и Баграт Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, силовики задержали 29 человек. Ранее активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Азербайджан и Армения договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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