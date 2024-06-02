Баграт Галстанян призвал продолжить акции протеста

02 июня 2024, 23:38

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В Армении лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников утром 3 июня на очередную акцию протеста.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, силовики задержали 29 человек.

30 мая в Ереване члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" заблокировали ряд улиц и здание правительства, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По данным оппозиции, в акции около здания правительства приняло участие около 4,5 тысячи человек. Активисты сняли блокаду здания после того, как чиновникам удалось покинуть его.

Сегодня Галстанян призвал своих сторонников завтра, 3 июня, в 10.00 по местному времени (9.00 мск) собраться во дворе церкви Святой Крест, а оттуда направиться в сторону Следственного комитета Армении.

"Какими будут наши требования, скажу на месте. Или нам дадут ответ, или мы будем свободны в своих действиях", - процитировал Галстаняна News.am.

Архиепископ также сообщил, что в ближайшее время участники движения планируют отправиться в Ванадзор, Варденис и Сюникскую область.

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" провели переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия кабмину. 10 мая активисты, требующие отставки Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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