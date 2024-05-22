День памяти адыгов в Нальчике прошел без традиционного конного шествия

22 мая 2024, 07:59

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Мероприятия в Нальчике по случаю Дня памяти адыгов прошли без традиционного конного шествия из-за противодействия властей, но число участников памятных акций растет с каждым годом, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Черкесске прошел митинг, участники которого заявили, что день окончания Кавказской войны - повод вспомнить предков, погибших ради будущих поколений. Власти должны помочь черкесам, которые желают вернуться на историческую родину, это поможет сохранению языка и культуры, указали они.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

В Нальчике на митинг вышли более тысячи человек, однако вопреки традиции мероприятие прошло без участия всадников, передал корреспондент "Кавказского узла".

Конные шествия в Нальчике в день памяти жертв Кавказской войны проводились каждый год с 2010 года по 2019-й, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер общественного движение "Хабзе" из Кабардино-Балкарии Мартин Кочесоко*.

"Первый митинг в память о жертвах геноцида был проведен в 1992 году, и впоследствии митинги проводились 21 мая вплоть до 2000 года под эгидой Международной Черкесской Ассоциации. Однако в 2000 году произошел захват руководства в МЧА властями республики, и несколько лет траурные митинги не проводились. Только в 2006 году прошел митинг на месте закладки памятника жертвам геноцида, а в 2007 году первое шествие. С самого начала всего 20-30 человек собрались на перекрестке улицы Осетинская и проспекта Ленина, но когда они дошли до конечной точки - памятнику жертвам геноцида в Сквере Свободы на улице Шогенцукова, к ним примкнуло еще 100-150 человек", - рассказал он, добавив, что в следующем, 2008 году собралось более 500 человек.

С 1992 по 2000 год власть уже препятствовала проведению шествий, однако шествия проводились, а в 2008-2009 годах милиция пыталась препятствовать проведению митинга, несмотря на то, что в то время не было необходимости согласовывать митинги в местных органах власти, отметил Кочесоко.

"В 2008 и 2009 люди уже перекрывали движение по проспекту Ленина, собиралось по несколько тысяч. Сотрудники правоохранительных органов - в то время милиционеры - пытались перекрывать проспект автомобилями и сами становились в оцепление, чтобы перенаправить людей с центрального проспекта Нальчика на другие улицы. Но люди огибали эти препятствия и продолжали следовать к памятнику жертв геноцида", - рассказал он.

Уже в 2011 году пришлось подавать заявку на проведение шествия

В 2010 году впервые в шествии приняли участие всадники на конях кабардинской породы, и препятствовать им уже никто не мог, отметил активист. "Но в конце того же года были приняты поправки к закону о митингах, и уже в 2011 году пришлось подавать заявку на проведение шествия с перекрытием проезжей части проспекта Ленина", - рассказал он.

С 2011 по 2019 год число всадников и пеших участников акции увеличивалось, сказал Кочесоко. "Республиканские власти получали уведомление о проведении митинга, однако и не отказывали и не разрешали: если бы они разрешили, то людей стало бы еще больше, а если бы запретили, то это вызвало бы возмущение людей и ответные действия - судебные иски, акты гражданского неповиновения. Так что руководство республики предпочитало держать ситуацию в подвешенном состоянии", - сказал он.

При этом власти за два месяца до шествия начинали работу над предотвращением участия людей в акции. "Через руковоителей муниципалитетов, глав сел и других функционеров всадников уговаривали не ездить в этот день в Нальчик, не участвовать в мероприятии. Некоторым предлагали деньги, других пытались запугать. По дороге в Нальчик некоторых всадников останавливала полиция и пыталась их задержать под любым предлогом, но вплоть до 2019 года число участников только увеличивалось", - рассказал он.

По его словам, в 2020 и 2021 годах черкесские активисты сами отказались от проведения и конного, и пешего шествия в Нальчике из-за пандемии COVID-19. А уже в 2022 году руководство республики отказало в проведении мероприятия.

"Несмотря на отказ, пусть и без лошадей, но вышло сто человек. И более того - около десятка всадников на свой страх и риск приняли участие в шествии, но их по всем городу преследовали ГАИ, не давая присоединиться к основной групе шествующих", - сказал он.

С 1990-х годов 21 мая все больше людей вспоминает о жертвах Кавказской войны 1763-1864 годов: уже вошло в традицию проводить траурные митинги и шествия. На "Кавказском узле" размещен фоторепортаж "Майкоп: памяти жертв Кавказской войны" о том, как сотни людей разных поколений в национальных костюмах, с флагами и памятными зелеными лентами в Адыгее почтили память жертв Кавказской войны.

По мнению Мартина Кочесоко, главной причиной нежелания властей Кабардино-Балкарии давать разрешение на проведение марша состоит в том, что местные функционеры желают проявить лояльность руководству в Кремле.

"Из самого Кремля вряд ли поступает категорическое указание ни в коем случае не проводить шествия. Может быть, только рекомендации не накалять обстановку передаются по линии безопасности или МВД. Иначе был бы жесткий разгон", - сказал он.

Адыги (или черкесы) – общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Самоназвание – адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

В этом году, по данным самих участников шествия, в акции приняли участие больше пяти тысяч человек, и проспект был снова перекрыт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" черкесский активист, попросивший не указывать его имя.

Траурные мероприятия в Майкопе, Черкесске и Нальчике проходят по схожему сценарию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор проекта Circassian Media Айдамир Казаноков.

"Несмотря на попытки минимизировать участие людей в памятных мероприятиях, по активности в соцсетях было понятно, что люди выйдут на улицы, чтобы воспользоваться естественным правом почтить память своих предков", - сказал он.

При этом, по его словам, во всех республиках, где живут черкесы, чиновники разного уровня демонстрировали причастность к этим мероприятиям. "Сложилось впечатление, что это сделано для контроля властью над ситуацией", - сказал Айдамир Казаноков.

По его словам, в одном из районных центров в Адыгее после достаточно эмоциональной речи одного из участников, говорившего о геноциде, слово поспешно взял местный чиновник и в грубой форме осудил предыдущего оратора.

"Больше это похоже на провокацию, либо излишнюю мнительность, так как выступавший мужчина рассуждал о прошлом и настоящем черкесского народа исключительно в правовом поле", - сказал он.

По словам другого черкесского активиста, попросившего не указывать его имя, в 2022 году правительство Кабардино-Балкарии, получив заявку от местных общественных организаций о проведении конного шествия 21 мая, предложило им объединиться с мероприятием, о проведении которого заявил руководитель МЧА Хаути Сохроков. И в этом мероприятии не было места для шествия.

Чтобы не подвергать участников шествия опасности, лидеры общественных организаций решили не проводить шествие

"Во время обсуждения шествия в приемной премьер-министра республики общественники сказали, что проведут шествие без разрешения. В ответ на это президент Международной Черкесской Ассоциации Хаути Сохроков ответил: "Тогда вас ОМОН закатает в асфальт". Чтобы не подвергать участников шествия опасности, лидеры общественных организаций-заявителей решили не проводить шествие", - рассказал он.

Причина опасения властей по поводу этого дня в том, что черкесская нация не просто сохранилась "вопреки ожиданиям царских генералов и аналитиков, которые прогнозировали исчезновение" черкесов, но и "наблюдается стремительный рост активности, восстановление общего самосознания, переосмысление своей истории, что соответственно очерчивает вопросы о настоящем и будущем народа", пояснил Айдамир Казаноков.

"В последние два года рост политической активности, актуализации черкесского вопроса,конечно, усиливает противодействие (властей). Мне кажется, что главная причина этого – стремление уменьшить количество участников шествий, убедить наблюдателей,что на самом деле подобного запроса в массах нет", - сказал он.

21 мая в Нью-Йорке также прошло мероприятие черкесов в память о жертвах геноцида 1763-1864 годов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" организатор мероприятия Марианна Шериева.

По ее словам, в Нью-Йорк за свой счет прибыли несколько человек из других городов США, чтобы в этот день выразить солидарность с черкесами на Северном Кавказе, в Турции и других странах.

"Это день национальной катастрофы, когда у целого народа отняли родину. Кавказская война была направлена на уничтожение нашей черкесской нации. […] Сейчас они борются с нашей историей, нашим языком и нашим сознанием", - заявила Марианна Шериева на выступлении в Нью-Йорке.

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