Языковой лагерь в Майкопе выявил интерес иорданских черкесов к родной культуре

20 августа 2019, 14:09

В Майкопе начал работу летний языковой лагерь для детей этнических черкесов из Иордании. Интерес к исторической родине у иорданских черкесов большой, но переехать в Россию им мешает незнание русского языка и сложности с получением гражданства, рассказали адыгские активисты.

Сообщение о том, что в Адыгее начал работу летний языковой лагерь, организованный Майкопским государственным технологическим университетом для детей соотечественников из Иордании, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 14 августа. "Цель летнего языкового лагеря - обучение детей адыгов из Иордании адыгскому языку и их знакомство с исторической родиной. Смена продлится до 29 августа, участники - десять детей от 9 до 14 лет", - написал автор сообщения.

Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Летний языковой лагерь для детей этнических черкесов из Иордании открылся в Майкопе на базе детского оздоровительного лагеря "Лань", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Майкопского государственного технического университета.

"Существует соглашение о сотрудничестве между нашим вузом и общественными образовательными организациями Иордании, которые изыскивают средства на поездки детей этнических черкесов на историческую родину. Первый языковой лагерь был открыт в 2016 году для детей из Ливана", - рассказал представитель вуза.

В программе пребывания иорданских детей - ежедневные двухчасовые занятия по адыгскому языку, а также экскурсии по Адыгее, уточнил он.

Этнический черкес из Иордании Шариф Заки рассказал, что его дочь довольна пребыванием в летнем лагере. "Дочь очень довольна, каждый день что-то новое, каждый вечер мы связываемся по скайпу, она рассказывает о своих впечатлениях", - рассказал мужчина.

Он уточнил, что его дочь впервые приехала в Адыгею. "Мои далекие предки родом из этих мест, и мне очень хотелось, чтобы мои дети обязательно там побывали. Мы знаем язык, учим своих детей, но он несколько отличается от того, на котором говорят на родине", - рассказал Шариф Заки, уточнив, что дети занимаются языком с преподавателями университета.

По словам Шарифа Заки, его родственник несколько лет назад вернулся на историческую родину и живет в Майкопе, но до сих пор не получил российское гражданство. "Мы тоже думали вернуться, но сейчас отказались от этой идеи, поскольку очень сложно получить даже вид на жительство. Мы совершенно не знаем русского языка, а он нужен, знания черкесского для получения гражданства недостаточно", - сообщил на английском языке корреспонденту "Кавказского узла" житель Иордании.

Репатриантам среднего и старшего возраста сложно адаптироваться в России, выучить язык и найти работу, указали ранее этнические черкесы, переехавшие в Адыгею из Сирии.

В Иордании проживает более 300 тысяч этнических черкесов, и черкесская диаспора в Иордании сохраняет язык и традиции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Рамазан Тлемешок.

"Интерес к исторической родине у иорданских черкесов большой, многие хотят побывать в Адыгее. В этом году хотим еще привезти детей по 10-15 человек из Израиля, Сирии, Иордании, Турции", - сказал он.

Представители черкесского благотворительного общества Иордании входят в исполком совета "Международной черкесской ассоциации" и являются активными ее участниками, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Адыгэ Хасе" причерноморских адыгов-шапсугов Маджид Чачух. "Черкесы большое влияние имеют в Иордании. Конечно, половина иорданских черкесов ассимилировалась, но остальные бережно сохраняют традиции", - рассказал он.

Чачух отметил, что, несмотря на интерес к исторической родине и частые визиты иорданской делегации, среди иорданских черкесов мало тех, кто готов вернуться на историческую родину. "Многие декларируют, что хотят [вернуться], но преодолеть все существующие процедуры по возвращению и получению гражданства не каждый способен. Поэтому этот процесс идет вяло. Из Иордании вернулось всего несколько десятков человек", - сообщил Чачух.

Вопрос получения гражданства Российской Федерации для этнических черкесов из других стран – наиболее сложный, что обусловлено растянутой на многие годы процедурой получения гражданства России, рассказал ранее председатель краснодарской организации "Адыгэ Хасэ" Аскер Сохт в своем материале для "Кавказского узла".

Напомним, что адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. Большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Черкесский вопрос".