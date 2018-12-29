Черкесские репатрианты рассказали о трудностях получения гражданства России

29 декабря 2018, 07:47

Репатриантам среднего и старшего возраста сложно адаптироваться в России, выучить язык и найти работу, сообщили этнические черкесы, переехавшие в Адыгею из Сирии. Поток репатриантов упал в связи с нормализацией ситуации в Сирии, при этом количество квот на переселение осталось прежним, сообщил председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Адыгеи Аскер Шхалахов.

Как писал "Кавказский узел", Союз общественных объединений "Международная черкесская организация" (МЧА), в который входят 16 черкесских организаций в России и за рубежом, обратился к президенту России 25 декабря с просьбой о включении соотечественников из Сирии, постоянно живущих в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в категорию лиц, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке. Российские власти создают бюрократические препятствия для черкесских репатриантов из Сирии и Турции, а возможности получить гражданство по упрощенной процедуре у иностранных черкесов нет, ранее заявили активисты из Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

Адыги (или черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

24-летняя Нуран Чоук рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с родителями приехала в Адыгею из Сирии два года назад. Адыгейский язык она знала с рождения, на нем говорили в семье, русский язык стала учить после переезда.

"Мой прадедушка родом из Адыгеи, поэтому, когда в Сирии стало совсем плохо, мы решили поехать в Россию. В январе мы будем получать вид на жительство", - сообщила девушка. Сейчас семья Чоук живет в съемной квартире в поселке Яблоновском.

"Я работаю в Краснодаре, изучаю русский язык, прошла курсы в Кубанском госуниверситете. В Сирии я окончила университет и получила специальность преподаватель английского языка", - рассказала девушка. В России она также планирует стать преподавателем, по ее словам, устроиться на нормальную работу в Адыгее и в Краснодарском крае без гражданства невозможно.

"Очень тяжело получить гражданство, особенно моим родителям, которым под 50 лет. Мама работает немного, а папа нет, поскольку им сложно выучить язык", - рассказала девушка. Но возвращаться в Сирию ее семья не хочет, сообщила Нуран.

Черкесы, приезжающие в Адыгею из Сирии, не имеют официального статуса репатриантов и не могут получать российское гражданство по упрощенной схеме, сообщила переселенка из Сирии "Кавказскому узлу" летом 2017 года.

24-летний репатриант Нарт Тугуль рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал вместе с семьей из Сирии 7 лет назад и живет в Майкопе. Он и его сестра получили российское гражданство всего полгода назад. Родители, не сумев добиться гражданства России, уехали в Европу.

"Мы вообще не знали русский язык, когда приехали из Сирии на родину предков. Здесь с сестрой окончили 10-11 класс. Поступили в мединститут, сейчас вместе с сестрой учимся на 6 курсе", - рассказал Нарт Тугуль. Три года назад их родители, которые испытывали трудности с работой и получением гражданства, приняли решение уехать в Европу, а они с сестрой решили остаться в Адыгее, поскольку получали образование, отметил он.

"Очень сложно было получить нам гражданство, мы все это время снимаем квартиру, мне приходится подрабатывать на стройке, чтобы платить за жилье. Особой помощи для репатриантов нет, но мне помогли получить бюджетное место в вузе и это хорошая помощь", - сообщил молодой человек.

Умар Хач Ибрахим рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его родители, два брата и сестра, приехали в Россию из Иордании в 2014 году.

"Мы жили в Сирии, когда там стало сложно, уехали в Иорданию, потом переехали уже в Адыгею, откуда наши предки уехали 120 лет назад. Сейчас живем в ауле в Тахтамукайском районе. А я в Майкопе учусь в Адыгейском госуниверситете", - рассказал молодой человек, пояснив, что учится на 4 курсе факультета иностранных языков на бюджетном месте.

"Я после окончания университета планирую работать переводчиком, знаю арабский, адыгейский, английский, русский языки", - рассказал молодой человек. Он сообщил, что его семья получила вид на жительство в России, он подал документы на получение гражданства.

"Родителям тяжело будет получить гражданство, им трудно дается русский язык, молодежь быстро учит его. Без гражданства трудно найти работу. Перебиваются случайным заработками, ремонт делают в квартирах", - сообщил молодой человек. Возвращаться в Сирию не планируют, поскольку там не осталось жилья, нет работы, отметил он.

По данным Управления по вопросам миграции МВД Адыгеи за 10 месяцев 2018 года на учет по месту пребывания поставлено 454 гражданина Сирийской Арабской Республики, рассказал председатель комитета по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Адыгеи Аскер Шхалахов корреспонденту "Кавказского узла".

"С заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание в России обратились 58 граждан Сирии, из них 48 - в пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации для Адыгеи на 2018 год. Оформлено 66 разрешений на временное проживание", - сообщил Шхалахов.

С заявлением о выдаче вида на жительство обратились 86 граждан Сирии. Оформлено 60 видов на жительство.

Гражданство получили 48 граждан Сирии.

Количество квот в 2016 году составило 650 человек, из них 80 достались репатриантам из Сирии, в 2017 году - 600 квот, 84 - для репатриантов из Сирии, в 2018 году - 600, из них 66 получили сирийские черкесы, отметил Шхалахов.

Разрешение на временное проживание дает право временно проживать и работать в РФ, оно выдается на 3 года. Граждане с ним могут трудоустроиться без трудового патента. Они вправе получать медицинскую помощь на бесплатной основе, можно оформить полис ОМС. Разрешение позволяет работать только в субъекте выдачи разрешения. Вид на жительство дает право иностранцу постоянно проживать на территории РФ, его необходимо продлевать через 5 лет. Его обладатель имеет право пересекать границу в любое время, оформить социальное обеспечение, учиться и работать на территории РФ без ограничений. Мигранту предоставлены многие программы кредитования. Иностранец вправе работать и проживать в любом субъекте РФ независимо от места выдачи ВНЖ. Ему запрещено только участие в выборах и работа в госструктурах.

"С 2011 по 2018 год разрешение на временное проживание получили 937 репатрианта из Сирии, вид на жительство в России - 667 репатрианта, гражданство - 185 человек. Это не считая детей, 91 ребенка школьного возраста, а есть еще и дошкольного", - рассказал Шхалахов.

Квоты на въезд соотечественников государство выделяет не только черкесам, а также тем, кто хочет вернуться в Россию из других стран. Если репатриантам не хватает квот, а такая ситуация складывалась в начале военных действий в Сирии, то миграционная служба предоставляет соотечественникам временное убежище: в 2013 году временное убежище было предоставлено 298 этническим черкесам, в 2018 году его получили 12 человек, отметил он.

"Мне постоянно звонят сирийские соотечественники, мой номер мобильного телефона там передают друг другу, я их консультирую, 90% репатриантов знаю в лицо. Они очень хорошие, тактичные люди, никогда не попросят помощи, но мы помогаем. Я платил из своих денег стипендию мальчику, пока он изучал язык, мы всем комитетом полгода за одну семью коммунальные платежи платили", - рассказал Шхалахов.

По его мнению, во всех случаях депортации сирийских репатриантов виноваты сами люди. В качестве примера он привел случай Аназора Арсланука.

Адлерский районный суд вынес решение о депортации Аназора Арсланука, прожившего шесть лет в России. С просьбой не допустить этого к президенту России обратилась мать молодого человека, жительница Сирии Тамара Стас. 5 июня Краснодарским краевым судом была отклонена апелляция на решение суда первой инстанции о депортации Аназора Арсланука в Сирию. Арслануку удалось избежать депортации в Сирию, так как он покинул Центр содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в Краснодарском крае и уехал в Абхазию, где получил гражданство, сообщила его адвокат.



"Аназор Арсланук был депортирован, поскольку он просрочил документы и два года уже не учился. Его много раз предупреждали, что нужно выехать в Турцию, вернуться и снова подать документы на разрешение на временное пребывание", - рассказал Шхалахов. Арсланук проигнорировал предупреждения миграционной службы, утверждает он.

Отказ в предоставлении гражданства часто связан с отсутствием необходимых документов. "Один из основных документов - справка об отсутствии судимости, и бывает, что пока люди добираются в Россию, срок ее действия заканчивается. Дается она только лично, а получить ее нет возможности, поскольку там идут военные действия", - отметил Шхалахов.

24 января Кабардино-Балкарский правозащитный центр обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку позиции МВД, отказавшегося признать сирийских черкесов соотечественниками за рубежом. С начала военного конфликта в Сирии черкесы стали одним из наиболее уязвимых слоев населения этой страны, и при возвращении в Россию черкесы, не имеющие гражданства РФ, сталкиваются с препятствиями со стороны органов госвласти, так как к ним применяются правовые нормы, установленные для иностранных граждан, говорится в обращении.

На 2019 год в Адыгее выделено 600 квот на въезд соотечественников, в Кабардино-Балкарии - 1000 квот, в Карачаево-Черкессии - 600 квот, сообщил председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

"Столько людей нет, сейчас нет потока. 10-15 репатриантов в следующем году - это потолок. Была война, приехали. Сейчас тоже приезжают много, смотрят и уезжают", - сообщил Сохт. В северокавказских республиках есть проблема с работой и экономическая ситуация сейчас не самая лучшая, отметил он.

Материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Сирия в огне", а новости о положении черкесских репатриантов в регионах юга России - на странице "Черкесский вопрос".