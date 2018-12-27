Черкесские активисты попросили Путина расширить права переселенцев из Сирии

27 декабря 2018, 12:55

Международная черкесская организация 25 декабря направила Владимиру Путину просьбу включить соотечественников из Сирии, живущих в России, в категорию людей, имеющих право на упрощенное получение гражданства. Активистам следует обращаться не к президенту России, а в Госдуму, считает представитель "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Шамсутдин Негуч.

Сообщение об обращении активистов к Владимиру Путину пришло на SMS-сервис "Кавказского узла" в 07.01 мск 26 декабря. "Федерация черкесов Европы обратилась к президенту РФ Путину В.В. с просьбой включить в число соотечественников, имеющих право на получение гражданства в упрощения порядке, черкесов из Сирии, уже проживающих в Адыгее, КБР, КЧР", - написал автор сообщения.

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Союз общественных объединений "Международная черкесская организация" (МЧА), в который входят 16 черкесских организаций в России и за рубежом, обратился к президенту России 25 декабря. Активисты попросили Путина включить соотечественников из Сирии, постоянно живущих в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в категорию лиц, имеющих право на получение гражданства России в упрощенном порядке.

"С 2012 года в Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию прибывают соотечественники из зон военных действий в Сирии... Ранее прибывшие граждане Сирии, проживающие в России на постоянной основе, активно интегрируются в российское общество. <...> Вместе с тем сохраняется значительное количество лиц из числа наших соотечественников из Сирии, постоянно проживающих в России на основе разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ, что связано с долгой и сложной процедурой получения гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте обращения, подписанного президентом МЧС Хаути Сохроковым.

У черкесских репатриантов из Сирии и Турции нет возможности получить гражданство России по упрощенной процедуре, сказал ранее "Кавказскому узлу" глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков. Он связал это с тем, что ранее Владимир Путин в своем обращении к парламенту назвал российскими соотечественниками тех, кто говорит на русском языке и является носителем русской культуры.

В обращении МЧА, текст которого опубликован также в разделе "Документы организаций" на "Кавказском узле", поясняется, что в соответствии с поправками к закону "О гражданстве РФ" президент России получил полномочия "определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке".

Аналогичные обращения к Владимиру Путину направили также 25 и 26 ноября еще как минимум восемь черкесских организаций из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Турции, Израиля, Европы и США. Все эти обращения, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла", содержат одинаковый текст.

Обращения активистов связаны с подготовкой указа президента, который определит категории иностранных граждан, имеющих право получить российской гражданство в упрощенном порядке, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

"В этой связи черкесским НПО по всему миру был направлен призыв выступить с обращением к президенту [России]", - сказал Сохт.

Сохт отметил, что с 2012 года в Россию из Сирии переехали около 6000 черкесов. "Порядка трех тысяч из них остались на постоянное место жительства в России. Многие их них приобрели гражданство РФ, молодежь, получившая гражданство, активно призывается в Вооруженные силы России. Цель нашей инициативы - завершить в полном объеме процесс интеграции, в том числе правовой интеграции в российское общество сирийских черкесов, проживающих на постоянной основе в России", - пояснил Аскер Сохт.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги", размещенной на "Кавказском узле".

Представитель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Шамсутдин Негуч заявил, что не поддерживает инициативу обращения к Владимиру Путину.

"Вы помните, кого называл Путин соотечественниками? Русскоязычных носителей русской культуры. Поэтому я считаю, что обращаться можно сколько угодно, но я не вижу перспектив в этом обращении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шамсутдин Негуч.

По его мнению, право этнических черкесов на упрощенное получение гражданства России нужно закреплять на законодательном уровне. "Нужно обращаться в Госдуму, чтобы они приняли закон о приобретении гражданства России черкесскими репатриантами в упрощённом порядке, а Путин бы его подписал", - сказал Шамсутдин Негуч.

Проблем в репатриации черкесов в России нет, подчеркнул активист. "Потому что нет никакой репатриации. Она как два года назад прекратилась, так и все", - пояснил он.

Черкесы, приезжающие в Адыгею из Сирии, не имеют официального статуса репатриантов и не могут получать российское гражданство по упрощенной схеме, сообщила переселенка из Сирии "Кавказскому узлу" летом 2017 года.

Отметим, что сегодня в 19.00 мск на "Кавказском узле" начнется онлайн-дискуссия "Эхо Кавказской войны: как решить проблемы черкесских репатриантов" . Все желающие могут присоединиться к обсуждению и задать свои вопросы.

Материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Сирия в огне", а новости о положении черкесских репатриантов в регионах юга России - на странице "Черкесский вопрос".