Активисты заявили о политических препятствиях репатриации черкесов в Россию

18 декабря 2018, 01:19

Российские власти создают бюрократические препятствия для черкесских репатриантов из Сирии и Турции, а возможности получить гражданство по упрощенной процедуре у иностранных черкесов нет, заявили активисты из Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Многие репатрианты отказываются от идеи переселения в Россию из-за низкого уровня жизни в стране, заявил глава "Адыге Хасэ" на Кубани Аскер Сохт.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть решение о лишении гражданства России черкеса-репатрианта из Турции Муаммера Коблева. Мужчина приехал в Россию из Турции в 1995 году, женился на гражданке России, а в 1997 году сам стал российским гражданином. По версии защиты, Коблева преследуют за поддержку одного из создателей Международного черкесского движения Руслана Гвашева.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживают за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Упрощенная процедура приобретения российского гражданства недоступна для черкесских репатриантов из Сирии и Турции ввиду политической конъюнктуры, считает глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.

"Несколько лет назад Владимир Путин в своем обращении к парламенту заявил, что российскими соотечественниками являются те, кто говорит на русском языке и является носителем русской культуры. Отсюда такое отношение к черкесским репатриантам", - заявил Хатажуков корреспонденту "Кавказского узла".

В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее адыгский язык является государственным, однако черкесским репатриантам приходится сдавать экзамен по русскому языку, что зачастую невозможно, подчеркнул он.

"Их родной язык является государственным, и знание русского языка для репатрианта совершенно не обязательно в этих условиях. Это противоречит конституциям наших республик и Конституции России, которая признает эти языки государственными в этих республиках", - отметил Хатажуков.

Черкесы, приезжающие в Адыгею из Сирии, не имеют официального статуса репатриантов и не могут получать российское гражданство по упрощенной схеме, сообщила переселенка из Сирии "Кавказскому узлу" летом 2017 года.

По информации правозащитника, дело Муаммера Коблева – первый случай лишения репатрианта уже приобретенного российского гражданства через суд, однако затягивание процедуры получения вида на жительство и гражданства чиновниками миграционной службы является распространенной практикой последних лет.

"Они едут из Сирии, где гуманитарная катастрофа, там до конфликта проживало от 150 до 200 тысяч черкесов. Мы точно знаем, что есть такая негласная установка: посольства и консульства российские по всему миру не принимают документы от черкесов, не выделяются квоты на их въезд в Россию. Россия просто отвернулась от них", - утверждает Валерий Хатажуков.

После начала боевых действий в Сирии черкесская общественность неоднократно обращалась к руководству России с призывами спасти сирийских черкесов, чьи предки были изгнаны с исторической родины в результате Кавказской войны. Обращения с просьбой предоставить черкесам Сирии возможность жить в России направлялись в Госдуму и органы исполнительной власти, сообщила руководитель общественной организации "Очаг" из Кабардино-Балкарии Ольга Эфендиева-Бегрет корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активистки, одно из последних обращений было направлено Правозащитным центом Кабардино-Балкарии в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Это обращение поддержали адыгские общественные организации и просто неравнодушные люди из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и других регионов страны.

"Предоставление представителям черкесского народа временного убежища, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства осуществляется в порядке, установленном для иностранных граждан и лиц без гражданства...", - процитировала она ответ ведомства.

"Учитывая, что наши соотечественники ежедневно подвергают свои жизни опасности и счет погибших идет на сотни, ответ на обращение можно назвать циничным. Ознакомившись с ответом, мы направили обращения на имя генпрокурора России с просьбой провести прокурорскую проверку и защитить права и интересы этнических черкесов-соотечественников Сирии", - сказала Эфендиева-Бегрет.

Как утверждает активистка, эти обращения были проигнорированы. По данным Эфендиевой-Бегрет, черкесские репатрианты сталкиваются со сложностями еще на этапе приглашений в Россию и виз. Если приглашения и визы все же удается получить, репатрианты сталкиваются с новыми трудностями, в том числе финансовыми, при оформлении миграционных статусов на исторической родине. В качества примера она привела дело Тарика Топчу.

В начале августа Управление по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарии уведомило студента Кабардино-Балкарского госуниверситета, гражданина Турции и Германии черкесского происхождения Тарика Топчу о том, что разрешение на временное проживание в России аннулировано. Топчу счел такие действия необоснованными и обжаловал их в Нальчикском горсуде, но ФСБ потребовала рассмотреть жалобу в Верховном суде республики. Верховный суд 13 декабря отложил рассмотрение жалобы для исправления процессуальных ошибок.

"Черкесская общественность России и зарубежные диаспоры надеются на справедливое решение суда. Защитник Тарика Топчу Беслан Хагажей после заседания отметил, что замечания были обоснованными", - рассказала Эфендиева-Бегрет.

В 2014 году власти пытались депортировать троих студентов - граждан Сирии, этнических черкесов. Молодые люди были задержаны в феврале 2014 года во время несогласованной акций против проведения сочинской Олимпиады, сообщила она.

"Причем в акции ребята не принимали участие, а только оказались рядом с местом проведения мероприятия. На следующий же день УФМС России по Кабардино-Балкарии приняло решение об их депортации за нарушения миграционного законодательства", - отметила Эфендиева-Бегрет. Впоследствии решение суда было обжаловано в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

Сохт: репатриантов пугает уровень жизни в России

Россия - единственная страна, которая предоставляет гражданство черкесам из Сирии, заявил глава общественной организации "Адэгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

"Более того, многие государства по существу закрыты для въезда граждан Сирии, и о предоставлении гражданства стран Евросоюза, США, Турции, Иордании для абсолютного большинства из них не может быть и речи. Процесс получения гражданства России и интеграции в российское общество у наших соотечественников развивается вполне успешно", - заявил Сохт.

По словам активиста, прибывшие в 2011-2012 годах в Россию граждане Сирии на сегодняшний день вполне интегрированы в общество. "Набирает оборот призыв в Вооруженные силы России черкесов Сирии, это один из важнейших фундаментальных признаков доверия государства к нашим соотечественникам. Думаю, в ближайшее время наши соотечественники будут активно привлекаться и в правоохранительные органы", - указал он.

Случай Муаммера Коблева Сохт считает единичным и "не отражающим ситуации в целом". Он выразил надежду, что его вопрос будет урегулирован в правовых рамках и без политизации.

По словам Сохта, российские органы власти не препятствуют въезду черкесов в Россию из разных стран проживания и не создают специальных препятствий для их репатриации, однако многие черкесы, желавшие переехать в Россию, сами меняют свои планы после пробных приездов в страну и изучения социально-экономической ситуации. Многих репатриантов разочаровывает уровень системы образования, медицины, экономики и безопасности в России, отметил он.

"Проблемы легально приехать в Россию и легально в ней проживать нет. Фундаментальная проблема - найти свое место на рынке труда. Для этого требуется знание русского языка, наличие должной квалификации и самой работы. Надежды на социальную поддержку государства в современной России нет. Положа руку на сердце, мы совершенно объективно должны сказать, что на фоне стран ЕС, США, Иордании, Израиля мы по многим показателям, если не по всем, решительно проигрываем. Единственная страна проживания черкесов, которая в силу гражданской войны по качеству жизни несопоставима с Россией - это Сирия. В 1990-е годы посольство России в Сирии выдавало гражданство сирийским черкесам, его получили более 2500 человек, но даже в условиях войны абсолютное большинство из них не вернулось в Россию. Проблема не в том, чтобы физически оказаться в России, а в том, как жить в ней, не зная языка, не имея работы и средств к существованию. Множество российских граждан живут за чертой бедности", - сказал Сохт.

По информации активиста, черкесы из Турции, желающие получить российское гражданство, сталкиваются с противодействием со стороны консульства Турции. Власти этой страны воспринимают черкесов как "лояльную, надежную и образованную часть турецкого народа", стремясь искоренить идею репатриации черкесов на историческую родину, заявил Аскер Сохт.

Квот на иммигрантов в Адыгее не выделено

В 2018 году ни один репатриант не переехал на постоянное проживание в Адыгею, поскольку не было выделено квот, хотя еще в 2012 году была выделена квота на 450 человек, сообщил черкесский активист, представитель "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Шамсутдин Негуч.

"450 человек – это общая квота для лиц всех национальностей: адыгов, русских, армян, грузин - репатриантов в республику. Мы не имели права выделять все квоты черкесам: было так, что армян республика принимала больше, чем черкесов, я уже не говорю про беженцев из Донбасса", - сообщил Негуч корреспонденту "Кавказского узла".

Снижение квот он связывает со сложностью процедуры получения вида на жительства и гражданства. "Процедура получения гражданства очень сложная, даже чиновники миграционной многого не знали. А если квоты не выполнялись, их урезали из года в год", - отметил Негуч.

По словам активиста, в республике нет официальной программы по адаптации репатриантов, всю помощь им оказывают обычные люди. "Люди им сами помогают деньгами и вещами, чтобы поддержать хоть как-то, собирают самое необходимое для приезжих", - сообщил представитель "Адыгэ Хасэ".

По оценке Шамсутдина Негуча, власти неохотно оформляют черкесам документы для легального проживания в России. Он привел в пример выдворение из России студента инженерно-технического факультета Адыгейского Государственного университета, этнического черкеса Аназора Арсланука в 2017 году.

"Я лично сталкивался с тем, что миграционная служба разделяла семьи. Жене и сыну продлевают разрешение на пребывание, а мужу и дочери отказывают без объяснения причин. Четко нам ответить, по какому принципу все это делается, чиновники не могли", - сообщил активист.

По информации Негуча, из-за преследования со стороны правоохранительных органов репатриант из Турции Муаммер Коблев потерял бизнес в России - сеть строительных магазинов в Краснодаре, Туапсе, Лазаревском и Майкопе.

"Мы будем обжаловать решение о лишении его гражданства, но на суд надежды нет. Мы подготовили обращения к органам власти России и наших республик. Юристы говорят в один голос: повод для лишения его гражданства настолько ничтожный, что вообще не может приниматься в расчет в нормальном судопроизводстве. Это административное правонарушение и максимум штраф", - заключил Негуч.

Коблева обвинили в том, что в 1996-1997 годах он не проживал по месту прописки и тем самым нарушил законодательство. "Свидетель на суде сообщил, что он там проживал, но его никто не слушал", - рассказал ранее Негуч "Кавказскому узлу".

Материалы о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Сирия в огне", а материалы о положении черкесских репатриантов в регионах юга России - на странице "Черкесский вопрос".