Полиция в Тбилиси проводит задержания противников закона об иноагентах

15 апреля 2024, 21:48

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Юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение проходило на фоне массовой акции протеста. Силовики стянули спецназ и водометы к зданию парламента, полиция приступила к задержаниям.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля деятели культуры провели акцию в Тбилиси, призвав не допустить принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Сегодня утром, у здания парламента, где юридический комитет начал рассмотрение законопроекта, прошла акция протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Опрошенные "Кавказским узлом" депутаты назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны.

На проспекте Руставели перед зданием парламента проходит многотысячная акция протеста, собравшиеся протестуют против законопроекта "Об иностранном влиянии". Участники проводили мирную акцию, перед ними выступали спикеры призывающие власти отказаться от принятия этого законопроекта. Примерно через два с половиной часа после ее начала, на соседнюю улице мобилизовали спецназ и водомет.

Министерство внутренних дел выступило с заявлением, призвав протестующих к соблюдению общественного порядка и соблюдать нормы закона "О собраниях и манифестациях", в противном случае их действия пресекут незамедлительно, говорится в заявлении МВД. направленном корреспонденту "Кавказского узла". Также ведомство предупредило о возможном применении спецсредств.

Один из лидеров оппозиционной партии "Новые" Ника Мелия заявил, что продолжится проведение акции протеста, призвал митингующих не нарушать закон. Также он обратился к правоохранительным органам с просьбой дать возможность для проведения "мирного протеста".

Однако полиция приступила к задержаниям участников акции. Телекомпания "Пирвели" сообщила о задержании как минимум трех участников акции протеста.

По словам лидера партии "Гирчи" Зуры Джапаридзе, среди арестованных есть два члена партии, Имадеа Клдиашвили и Давид Энделадзе, сообщила телекомпания "Формула".

В ходе акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", исполнительный директор "Международной прозрачности – Грузия" Эка Гигаури заявила, что «Грузинская мечта» пытается оставить Грузию один на один с Россией.

«Сегодня мы защищаем будущее Грузии. Нас более 80% населения Грузии, мы все хотим, чтобы Грузия стала членом ЕС, НАТО, чтобы жизнь в Грузии была достойной, чтобы студенты получали высококачественное образование, чтобы было высококачественное здравоохранение, мы этого хотим, мы за это боремся", - передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". обсуждение в парламенте намечено на 16 апреля, сообщило издание "Новости Грузия".

В ходе обсуждения подрались депутаты парламента, прямая трансляция была прервана. До того как трансляция прервалась, депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили оскорбил депутата от «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе и ударил его кулаком в лицо. После этого Алеко Элисашвили и Мамука Мдинарадзе покинули заседание, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию обсуждения.

Напомним, парламент Грузии 8 апреля на заседании бюро зарегистрировал законопроект "О прозрачности иностранного влияния", приняв его к рассмотрению. При этом множество людей собралось около здания парламента с требованием не принимать законопроект.

Проект закона несет угрозу демократическому будущему и евроинтеграции Грузии, указали в совместном заявлении более 400 грузинских неправительственных организаций. Премьер-министр объяснил инициативу правящей партии необходимостью контролировать финансирование общественных организаций.

Еще в марте 2023 года "Грузинская мечта" решила вынести на пленарное заседание парламента законопроект об иноагентах. Парламент 7 марта 2023 года одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2023 году отказалась поддерживать законопроект об иноагентах, заявив, что он противоречит европейским ценностям. Проект закона также раскритиковали посол Евросоюза и представительство ООН, а ряд грузинских СМИ заявили, что в случае принятия закона не будут регистрироваться в качестве иноагентов.

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