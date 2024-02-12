Пашинян прокомментировал риски для Путина из-за ратификации Римского статута

12 февраля 2024, 05:39

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос обозревателя The Telegraph о том, будет ли арестован президент России Владимир Путин во время визита в страну в связи с ратификацией Римского статута, ответил уклончиво, что не он принимает такое решение и вопрос о чьем-то аресте не входит в компетенцию главы правительства.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября правительство Армении направило в парламент для ратификации Римский статут, который в марте был признан Конституционным судом страны, и 3 октября парламент республики ратифицировал документ. После ратификации договор о МУС должен быть принят в Армении в качестве закона и подписан президентом. 14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута

Ереван подписал Римский статут еще в октябре 1999 года, но документ не был ратифицирован. После того как 1 сентября правительство направило его в парламент, власти страны пояснили, что таким образом намерены привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в ходе обострения конфликта в сентябре 2022 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph уклончиво ответил на вопрос международного обозревателя Роланда Олифанта о том, могут ли арестовать президента России Владимира Путина в связи с ратификацией Арменией Римского статута, пишет 11 февраля ТАСС.

Пашинян напомнил, что Армения начала процесс присоединения к Римскому статуту в декабре 2022 года. "Это решение было связано с оценкой изменений в нашей среде безопасности. Мы ратифицировали Римский статут, в том числе проанализировав последствия войны сентября 2022 года и зафиксировав, что в нашей системе безопасности возникли некоторые трещины. В этом плане мы ратифицировали Римский статут как дополнительный фактор повышения уровня безопасности Армении", - приводит его слова News.am.

Премьер-министр отметил, что период, когда было принято решение присоединиться к Римскому статуту, "был сложный", а решение "служит повышения уровня безопасности Армении".

Что касается юридических аспектов ратификации статута, то, по словам Пашиняна, Армения "должна соблюдать все свои международные обязательства, в том числе обязательства, которые она имеет в отношениях с Российской Федераций". При этом он отметил, что юристы придерживают различных точек зрения касательно применения статута в отношении главы государств. "Немало юристов говорят, что действующие главы государств обладают иммунитетом, непреодолимым иммунитетом в силу своего статуса", - заявил Пашинян.

После того, как Олифант уточнил, что вопрос касался именно ситуации с президентом России, Пашинян заявил, что не он принимает решение, кого следует арестовывать, а кого нет. "Республика Армения является правовым государством, в республике Армения премьер-министр имеет свои полномочия. Ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях в эти полномочия никогда не входит решение вопроса о том, следует ли арестовать какое-то лицо или нет. Все решается юридическими процедурами", - добавил премьер.

Обозревателя The Telegraph не устроил и такой ответ, поэтому он спросил прямо, может ли Пашинян позвонить Владимиру Путину и посоветовать ему не приезжать в Армению. На это Пашинян ответил: "Я не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах".

Напомним, принятие Арменией Римского статута не позволит привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в зоне карабахского конфликта, но может ухудшить отношения с Россией, вплоть до высылки трудовых мигрантов, указали ранее армянские юристы и политологи. Они подчеркнули, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, исключающее арест Владимира Путина.

Армения, подписав Римский статут, продемонстрировала отход от сотрудничества с Россией и осложнила свои отношения с ней, а предложение Еревана Москве подписать соглашение, которое развеяло бы опасения России, уже не исправит ситуацию, сочли российские юристы.

Ратификация Римского статута - одно из обязательств Армении по вступившему 1 марта 2019 года в силу "Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС".

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины.

Источник в МИД России заявил, что "планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства в Москве считаются абсолютно неприемлемыми".

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