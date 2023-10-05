Выгоды от ратификации Римского статута Ереваном поставлены под сомнение

05 октября 2023, 12:39

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Принятие Арменией Римского статута не позволит привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в зоне карабахского конфликта, но может ухудшить отношения с Россией, вплоть до высылки трудовых мигрантов. Однако Ереван предложил Москве подписать соглашение, исключающее арест президента Владимира Путина, обратили внимание армянские юристы и политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Ереван подписал в 1999 году Римский статут, но документ не был ратифицирован. После того как 1 сентября правительство направило его в парламент, власти страны пояснили, что таким образом намерены привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в ходе обострения конфликта в сентябре 2022 года.

Римский статут распространяется на те события, которые произошли после того, как страна присоединилась к нему, отметил представитель правительства Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

"Во-вторых, этот статут работает в отношении стран, которые присоединились к нему. То есть, если заявлено, что Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) является частью Азербайджана, а Азербайджан не ратифицировал статут, следовательно МУС не может начать никакого дела, в связи с этим", – объяснил он.

Ратификация Римского статута позволит Еревану стать полноправным членом Международного уголовного суда, добавил он. "Решения, международных судов подразумевают исследование фактов и обстоятельств, на основании которых впоследствии могут быть приняты решения, которые во внешней политике Армении не менее важны с точки зрения создания дополнительных оснований", – пояснил Киракосян.

Тот факт, что более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Армению, является преступлением, предусмотренным Римским статутом, считает он.

Принятие Арменией Римского статута является антироссийским шагом, считает председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян. "Я уверен, что он (премьер-министр Армении Никол Пашинян) не настолько наивен, чтобы считать клочок бумаги гарантией безопасности Армении. Понятно, что это очередное антироссийское проявление", – привел 3 октября слова Ишханяна Аravot.am.

Армения предложила России подписать соглашение, которое исключало бы какие-либо манипуляции на фоне ратификации Ереваном Римского статута. Если это соглашение будет достигнуто, то это, наоборот, улучшит армяно-российские отношения, отметил депутат от правящей партии "Гражданский договор", юрист Владимир Варданян.

"Что касается визита президента России, то в международной практике никогда не было такого, чтобы действующий президент какой-либо страны был передан Международному уголовному суду", – привел слова Варданян 3 октября News.am.

Нервная реакция Москвы на ратификацию Римского статута Арменией главным образом обусловлена проведениям спецоперации на Украине, считает он.

Если Москва подпишет предложенное ей Ереваном соглашение, то арест Путина, в случае его визита в Армению, будет исключен, отметил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"К России [ратификация Ереваном Римского статута] не имеет ни малейшего отношения. Это попытка каким-то образом повлиять на ситуацию, которая складывается вокруг Карабаха в армяно-азербайджанском противостоянии. Попытка, я думаю, вряд ли будет очень успешная – она будет символическая, потому что Азербайджан не подписывал Римский статут и не обязан выполнять его требования", – привел слова аналитика 4 октября на своем сайте телеканал "Настоящее время"*.

Ратификация парламентом Армении Римского статута не позволит привлечь Азербайджан к ответственности, считает доктор исторических наук, заведующий отделом истории Армянского вопроса и Геноцида армян Национальной академии наук Арман Марукян.

"Присоединение к Римскому статуту не дает нам никаких международных правовых оснований для возбуждения какого-либо дела против Азербайджана", – привело 3 октября ИА "Новости Армения" слова Марукяна.

Ратификация этого документа ухудшила отношения с Россией, которая является одним из малочисленных союзников Армении, считает он.

Мнения о том, что Римский статут не позволит привлечь к ответственности Азербайджан, также придерживается политолог Артур Хачикян. "Зато это может привести к росту цен на газ и на другие товары, потере экспортного рынка с учетом того, что в Европе рынка сбыта у нас нет, рынок не диверсифицирован", – привел его слова 4 октября News.am.

Ратификация документа может повлечь последствия, добавил он. "Если власти Армении закроют АЭС, то мы вернемся к 1990-м годам. Кроме того, может быть введен визовый режим в отношении Армении, трудовые мигранты могут быть депортированы в Армению, могут быть ограничены трансферты", – сказал Хачикян.

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