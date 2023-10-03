Парламент Армении ратифицировал Римский статут

03 октября 2023, 12:13

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Парламент Армении ратифицировал сегодня Римский статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Как информировал "Кавказский узел", 1 сентября правительство Армении направило Римский статут, который в марте был признан Конституционным судом страны, в парламент для ратификации.

Парламент Армении сегодня ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), передал ТАСС.

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" не принимали участия в обсуждениях, отметил News.am.

Процесс присоединения к МУС в Армении был отложен около 20 лет назад, отметил представитель страны по международно-правовым вопросам Егише Киракосян. "В августе 2004 года КС признал Римский статут противоречащим действующей на тот момент Конституции. Основной закон был реформирован в декабре в 2005 и 2015 годах. К процессу вновь вернулись после войны 2020 года", – привело издание его слова.

Напомним, официальный Ереван подписал в 1999 году Римский статут, но документ не был ратифицирован. После того, как 1 сентября правительство направило его в парламент, власти страны пояснили, что таким образом намерены привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в ходе обострения конфликта в сентябре 2022 года.

"Кавказский узел" также писал, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины.

Источник в МИД России заявил, что "планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства в Москве считают абсолютно неприемлемыми".

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