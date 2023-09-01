Процедура ратификации Римского статута начата в Армении

01 сентября 2023, 21:52

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Правительство Армении направило Римский статут, который в марте был признан Конституционным судом страны, в парламент для ратификации.

Как писал "Кавказский узел", в марте текущего года Конституционный суд Армении признал Римский статут, заявив, что он соответствует Конституции Армении. Это решение было принято на фоне гаагского ордера президента России Путина, в связи с чем некоторые политические силы призвали оценить все риски ратификации Римского статута для Армении.

Правительство Армении сегодня направило Римский статут в Национальное собрание для ратификации. О том, что формальная процедура ратификации Римского статута в Армении началась, сообщило со ссылкой на информационный центр правительства Радио "Азатутюн".

После ратификации Договор о МУС должен быть принят в Армении в качестве закона и подписан президентом, после этого Римский статут вступит в силу.

Римский статут был подписан Арменией 1 октября 1999 года, однако так и не был ратифицирован. Ратификация Римского статута - одно из обязательств Армении по вступившему 1 марта 2019 года в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС (СЕПА).

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