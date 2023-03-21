Аналитики в Ереване отметили рост напряженности между Россией и Западом на Южном Кавказе

21 марта 2023, 04:07

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Россия опасается, что ее выталкивают с Южного Кавказа, и хочет запустить антизападный формат с участием Армении, Турции, Азербайджана, Грузии и Ирана, предполагает Андриас Гукасян. Россия добивается вывода европейских наблюдателей из Армении, заявила Наира Айрумян. Армения дает понять, что не выступает против трехстороннего заявления, но недовольна тем, что Россия не противодействует провокациям Азербайджана, отметил Армен Ованнисян.

20 марта в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна, информирует "Радио Азатутюн".

На встрече Мирзоян отметил, что Армения "ожидает от союзников активных шагов для того, чтобы Азербайджан выполнил взятые на себя обязательства и прекратил практику применения сил". По его словам, "нет ни одного положения трехстороннего заявления, которое бы Баку не нарушил".

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года является "ключом для стабилизации ситуации в регионе".

Он также заявил, что страны Запада предпринимают "неприкрытые попытки" рассорить Россию и Армению, но они обречены на провал. По словам Лаврова, США, ЕС и НАТО занимаются "дипломатическим рейдерством", "навязывают свое кураторство" и подрывают ключевые договоренности трехстороннего заявления.

Встреча глав МИД Армении и России в Москве – рефлексия на доклад Европарламента об отношениях ЕС и Армении, заявил 20 марта корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

15 марта Европарламент опубликовал доклад об отношениях Евросоюза и Армении, в котором депутаты выразили убежденность, что мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военным путем и угрозой применения силы. Депутаты призвали Азербайджан уйти с территории Армении, освободить военнопленных, разблокировать Лачинский коридор. Отмечается, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не соблюдается, перемирие неоднократно нарушалось. Обе стороны они призвали к подписанию мирного договора, пишет newsarmenia.am.

Он заявил, что Евросоюз ожидал согласия России, Азербайджана и Армении на ввод миротворческого контингента под эгидой ООН в зону карабахского конфликта. Однако стороны, по его словам, отказались. «Ответственным за срыв является Азербайджан, и политический центр Евросоюза решил обобщить послевоенный период, поставить точку и начать новую эпоху региональных отношений, в которых Азербайджан окажется в центре международного давления. Главы МИД Армении и России встретились для выработки совместного плана противодействий давлению Запада», - считает политолог.

В докладе Европарламента сказано, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основании принципов сопредседателей Минской группы ОБСЕ 2009 года, то есть на основании Мадридских принципов, добавил Гукасян. «А одним из принципов является право наций на самоопределение», - подчеркнул он.

Россия понимает, что ее выталкивают из региона, и намерена запустить региональный формат «3+3», считает политолог. «Россия пытается мобилизовать вокруг себя Армению и Азербайджан. При этом если на майских выборах в Турции Эрдоган переизберется, он окончательно разорвет отношения с Западом, и это позволит создать антизападного формата блок, в который войдут Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и часть политических сил Грузии», - предположил Гукасян.

По его мнению, Армения стоит перед выбором геополитического лагеря. «Общественное мнение перешло критическую массу, и в Армении есть понимание, что необходимо строить отношения и систему безопасности с США и ЕС. Если будет принято политическое решение обратиться к Франции или США за военной помощью, то протестов в Армении не будет», - полагает политолог.

Политический обозреватель Наира Айрумян отмечает, что московскую встречу глав МИД Армении и России претворяло, в частности, заявление немецкого канцлера о праве наций на самоопределение.

«Европарламент принял доклад, согласно которому карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе Мадридских принципов 2009 года, один из которых говорит о праве наций на самоопределение», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Поставлена задача, вытеснить европейских наблюдателей из Армении, добавила Айрумян. «В ходе визита в Берлин Пашинян промолчал на предложение немецкого канцлера о праве наций на самоопределение. Основной мыслью московской встречи глав МИД стало воспрепятствование Западу. Параллельно московской встрече МИД Азербайджана заявил, что Армения "злоупотребляет" присутствием европейских наблюдателей, а азербайджанские СМИ опубликовали материал о том, что Армения, прикрываясь Западом и европейской миссии, готова начать реваншистскую войну», - отметила политобозреватель.

Если учесть месседжи, что Россия не в состоянии осуществлять миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и решение Международного суда ООН о разблокировке Лачинского коридора, становится ясно, что миссия европейских наблюдателей становится препятствием на пути реализации трехстороннего плана урегулирования карабахского конфликта под эгидой России, добавила она.

Армения 29 декабря 2022 года попросила Международный суд ООН применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. 22 февраля суд обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях, однако не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о восстановлении подачи газа в Нагорный Карабах.

Политобозреватель не исключила, что Армения откажется от европейских наблюдателей. «Было много случаев, когда западные инициативы открыто или латентно нивелировались Ереваном. Возможно, и на этот раз Ереван попросит ЕС вывести свою миссию, мотивируя это тем, что присутствие наблюдателей препятствует мирной повестке или создает угрозу войны», - пояснила Айрумян.

Последствия такого решения для Армении будут катастрофическими, подчеркнула она.

После принятия доклада Европарламента армянские власти вынуждены оправдываться и открещиваться, что не сотрудничают с Западом, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Ованнисян.

По его словам, армянская сторона сводит происходящее к «ненадлежащему выполнению Россией своих обязательств», но не более. «В Арцахе (Нагорном Карабахе) была акция, в ходе которой было выдвинуто требование России выполнять все обязательства в рамках трехстороннего заявления. Армения дает понять, что выступает не против трехстороннего заявления, а недовольна тем, что Россия не противодействует провокациям Азербайджана», - предположил политолог.

На встрече Лавров описал российское видение урегулирования конфликт, сравнив Нагорный Карабах с сербами в Косово, добавил Ованнисян. «В частности, у сербов в Косово для сербов установлен особый режим управления, а не автономия. И в Москве, по сути, Лавров повторил тезис Алиева, что в Арцахе (Нагорном Карабахе) не может быть самоуправления, а только культурная автономия», - отметил он.

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