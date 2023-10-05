Юристы раскритиковали предложение Еревана Москве по поводу Римского статута

05 октября 2023, 18:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения, подписав Римский статут, продемонстрировала отход от сотрудничества с Россией и осложнила свои отношения с ней, а предложение Еревана Москве подписать соглашение, которое развеяло бы опасения России, уже не исправит ситуацию, сочли российские юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. ПАрм янские юристы и политологи отметили, что принятие Арменией Римского статута не позволит привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в зоне карабахского конфликта, но может ухудшить отношения с Россией, вплоть до высылки трудовых мигрантов. Они подчеркнули, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, исключающее арест президента Владимира Путина.

Ереван подписал в 1999 году Римский статут, но документ не был ратифицирован. После того как 1 сентября правительство направило его в парламент, власти страны пояснили, что таким образом намерены привлечь к ответственности Азербайджан за военные преступления в ходе обострения конфликта в сентябре 2022 года.

Положения Римского статута невозможно будет использовать в случае с Нагорным Карабахом, так как они действуют только на территории страны-подписанта, отметил доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права юридического факультета МГУ Алексей Исполинов. По его мнению, можно предположить, что обращения в МУС будут использоваться Арменией в случае нарушения международно признанных границ в пограничном конфликте с Азербайджаном.

Исполинов считает, что соглашение по невыдаче в Гаагу с Россией является аналогией более 100 соглашений о невыдаче суду своих граждан, которые США заключили с подписантами Римского статута. "Теперь ситуация зеркальная: инициатором для двустороннего соглашения является страна-подписант, а не та, которая чувствует угрозу. Но опасения России оправданны: прецедентов работы этих соглашений в США пока нет. Кроме того, любое подобное соглашение может быть денонсировано при изменении политической ситуации, что отлично понимают в МИДе и Кремле", – привело его слова издание Ведомости" 4 октября.

США не стали даже подписывать Римский статут, хотя активно участвовали в его разработке и начали заключать соглашения с другими странами соглашения о невыдаче в Гаагу. "Ни одного дела в рамках которого проверялась бы солидность таких соглашений, нет в мире", - заявил он в интервью агентству "Спутник" 3 октября.

Азербайджан статут МУС не подписывал, напомнил лава Центра европейской информации, доцент кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО Николай Топорнин.



"Вероятно, если МУС вынесет решение против Азербайджана, Баку скажет, что юрисдикция суда на него не распространяется. Судопроизводство длится очень долго, оно может растянуться на годы, и сложно предположить, как будет развиваться ситуация. Но, скорее всего, Азербайджан займет позицию, что юрисдикцию суда он не признает и никаких решений исполнять не будет. Поэтому никаких последствий для него не будет", - заявил он РБК 3 октября.

По мнению Топорнина, Армения планирует использовать суд как "чтобы каким-то образом оказывать давление на Азербайджан".

С ним согласился президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. При этом, по его мнению этот шаг может сказаться на двусторонних отношениях Армении и России, так как не исключено, что Ереван будет требовать в МУС признания того, что присоединение Карабаха к Азербайджану является "актом геноцида" и обвинит российских миротворцев в поддержке таких актов. "Это пока не прозвучало открыто, прямолинейно. Но уже есть намёки на то, что во всём виновата Россия, что российские миротворцы ничего не сделали ", — привела его слова "Правда.Ру" 4 октября.

Капустин отметил, что желание Армении сделать Россию соучастником процесса над Азербайджаном в МУС - не дружественный шаг в отношении России и возможны и другие подобные шаги - например, задержание российских военнослужащих или граждан России на своей территории или в иных местах по ордерам МУС. "Эти побочные моменты могут серьёзно осложнить российско-армянские отношения. И не видеть этого нельзя. Я думаю, что с учётом того, что решение подготовлено новыми "союзниками" Армении, которые армянскими руками хотят наказать Россию, это будет сделано, и это печально", - подчеркнул Капустин.

Решение Армении о ратификации Римского статута должно восприниматься как подтверждение того выбора, который сделало руководство Армении стремления к отходу от сотрудничества с Россией, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Однако, по его мнению, шаги Армении могут пока носить только символический характер. "Экономические связи России и Армении взять и аннулировать невозможно, во всяком случае, это невозможно сделать быстро. Российская военная база на территории Армении присутствует, вопрос Карабаха остается, никакого иного военного присутствия серьезного, будь то США, НАТО или кто угодно, в Армении быть не может ни сейчас, я думаю, ни в обозримой перспективе. Поэтому ситуация подвешенная. Армения будет демонстрировать глубокое разочарование России и стремление изменить свою внешнеполитическую ориентацию, но стремление изменить и изменение — это не совсем одно и то же". привело его слова BFM 3 октября.

Лукьянов также отметил, что если бы Армения считала выданный МУС ордер на арест Владимира Путина существенным обстоятельством, она бы не форсировала ратификацию статута. При этом, по его словам, если бы Армения ратифицировала статут до выдачи ордера на арест Путина, не было бы поводов расценивать ее действия как "заведомо антироссийские". "В данный момент, когда это способно кардинально повлиять на отношения — а именно предотвратить возможность визитов российского руководителя в формально союзную страну, естественно, это расценивается не просто как решение, унаследованное из прошлого", - процитировало его РБК 3 октября.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.