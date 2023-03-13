Политологи исключили смену внешнеполитического курса Армении на фоне противоречий с ОДКБ

13 марта 2023, 22:29

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Отказ армянских властей от квоты в ОДКБ свидетельствует об охлаждении отношений с Россией, но не о смене политического вектора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. По их мнению, демарш армянских властей адресован России, но при этом открывает возможности для переговоров с Западом.

Как писал "Кавказский узел", в январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

14 мая 2021 года стало известно, что Армения обратилась в ОДКБ в связи с проникновением азербайджанских военных на ее территорию. В организации в ответ заявили, что не рассматривают отправку военных в Армению, и призвали власти этой страны решить ситуацию политическим путем. После этого обострения ситуации на границе в сентябре 2022 года как со стороны властей Армении, так и со стороны жителей страны стала звучать критика в адрес ОДКБ. В частности, участники митинга в Ереване 18 сентября 2022 года заявили, что Армении следует выйти из этой организации и найти новых союзников для обеспечения безопасности на границе с Азербайджаном

Отказ от квоты на должность заместителя генсека ОДКБ является демаршем армянских властей, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Искандарян. Он считает, что в отношениях Армении и ОДКБ наблюдается охлаждение, так как официальный Ереван недоволен позицией ОДКБ и России в конфликте с Азербайджаном.

"Армения отказалась от военных учений, теперь это заявление. Армянские политические элиты считают, что ОДКБ, ну и Россия, в частности, не исполняют обязательства, как по части карабахского конфликта, так и армяно-азербайджанской проблематики – от эскалаций до блокады Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - отметил Искандарян.

С 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, блокада Нагорного Карабаха продолжается 92-й день. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств и продуктов, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача света и газа. 12 марта жители Степанакерта пожаловались на дороговизну и дефицит продуктов.

Этот демарш не свидетельствует о смене внешнеполитического курса Армении, добавил Искандарян. "Армения не вышла из ОДКБ или Евразийского союза. Нет никаких индикаторов, что Армения меняет внешнюю политику. Это про армяно-российские отношения. В Армении, когда говорят ОДКБ, не имеют в виду Казахстан или Беларусь, а имеется в виду Россия. Формат ОДКБ – это формат взаимодействия с Россией. И демарши обращены к Москве, а не к Душанбе и Бишкеку", - подчеркнул он.

Искандарян полагает, что серьезных последствий в ответ на действия армянских властей не будет. "Москва сегодня не особо сосредоточена на том, что происходит на Южном Кавказе. У нее в другой части постсоветского пространства много забот. Реакция может быть. Но на уровне риторики – какая-то ревность, какие-то высказывания", - пояснил политолог.

Политический обозреватель Акоп Бадалян согласен, что Армения не меняет внешнеполитический вектор. По его словам, Армения пытается вести многовекторную политику."ОДКБ доказала свою неэффективность. Ереван пытается получить сопряженный эффект – и внутриполитический, и внешний. С одной стороны армянские власти показывают, что ведут суверенную политику, параллельно пытаясь капитализировать внешний фактор", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

У ОДКБ ограниченный потенциал, за который он не перейдет, уверен политолог. "ОДКБ не способна на большее и не готова оправдать ожидания Еревана. Сложно представить, чтобы Казахстан или Киргизия пошли бы против Азербайджана. И идет игра, в которой каждый пытается набрать максимальные очки", - подчеркнул Бадалян.

Капитализация во внешнеполитическом поле заключается в том, чтобы исключить возражения Запада, который оправдывает соб пассивность нахождением Армении в одном лагере с Россией, добавил он.

"Есть манипулятивный подход, когда Запад возлагает ответственность на Армению, но на деле не готов на реальные шаги. Армения своим решением выражает политическое отношение, которое, в определенном смысле, минимизирует претензии и дает поле для переговоров", - пояснил политобозреватель.

Политолог Армен Ованнисян не видит проявления антироссийских настроений в решение армянских властей. "Армения заморозила членство в ОДКБ, не объявляя о выходе из блока. Это означает, что и впредь Армения будет отказываться от вакансии и квот, от участия в учениях. Смена внешнеполитического вектора должна быть одновременной с выходом из ОДКБ. На это Армения не пойдет, оставляя место для маневра", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, России выгодны действия Армении. "Россия стремится интегрировать Азербайджан в ОДКБ. Армения, отказываясь от ОДКБ, становится страной, чья безопасность не гарантирована. Это подтолкнет Азербайджан к новой агрессии. А новая война сделает неизбежной интеграцию Азербайджана в ОДКБ, так как мировое сообщество резко осудит возобновление боевых действий. Россия может пожертвовать Арменией, чтобы "затащить" Азербайджан в ОДКБ", - пояснил Ованнисян.

О смене внешнеполитического вектора говорить не приходиться, хотя армянские власти готовы и к такому развитию событий, добавил он. "Все зависит от событий на Украине, от геополитических изменений. У властей Армении на всякий пожарный имеется запасной план", - заключил политолог.

"Кавказский узел" также писал, что 23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, по итогам которого Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Пашинян заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это может означать отказ организации от союзнических обязательств.

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении меры поддержки, в частности, речь шла об отправке на армяно-азербайджанскую границу миссии для оценки ситуации. Пашинян на это заявил, что предложенные меры помощи Армении "не содержали конкретики и политических оценок" эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана, и что без этих оценок наблюдателям ОДКБ там нечего делать.

Отказ Пашиняна подписывать декларацию ОДКБ значимых последствий для Армении не повлечет, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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