Лачинский коридор остается заблокированным 92-е сутки

13 марта 2023, 08:57

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Жители Азербайджана 92-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств и продуктов, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача света и газа. 12 марта жители Степанакерта пожаловались на дороговизну и дефицит продуктов.

Третий месяц Нагорный Карабах остается заблокированным, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Подачу газа позавчера снова перекрыли, треть дня не бывает электричества, а сегодня до вечера не было и интернета. Люди привыкли, но надоело", – написал он 12 марта в заметке " "Будни Степанакерта" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре. Дорога остается заблокированной 92-е сутки, передал сегодня Report.az.

Участники акции протеста позволили проехать по трассе двум автомобилям миротворцев, сообщило агенство АПА.

Напомним, жители Азербайджана, которые блокируют Лачинский коридор, пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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