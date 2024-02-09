Активисты раскритиковали силовиков за задержания участников протестов в Тбилиси

09 февраля 2024, 10:07

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Действия силовиков при задержании участников акции протеста в Тбилиси противоречили законодательству, а суды назначили задержанным штрафы только на основании показаний полицейских, заявили грузинские активисты и потребовали изменить эту практику.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек. 18 из них были освобождены к 24 января, а лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава, заподозренные в повреждении автомобиля, вышли на свободу под залог лишь 3 февраля.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру. Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

НПО "Центр социальной справедливости" и "Ассоциация молодых юристов Грузии" отреагировали на штрафы, наложенные Тбилисским горсудом на задержанных во время акции протеста против выселения семьи Хатиашвили.

Полиция во время акции протеста не действовала в соответствии с законодательством и международными стандартами: не предупреждала о применении силы или задержании, не разъяснила задержанным суть правонарушения, процитировал заявление активистов телеканал "Формула", эфир которого корреспондент "Кавказского узла".

"Заслуживает критики и практика рассмотрения этих дел в суде. Примечательно, что обвинительный приговор суда основывается исключительно на показаниях сотрудников полиции. Однако опрошенные в качестве свидетелей сотрудники правоохранительных органов конкретно не указали, когда, при каких обстоятельствах и как лица нарушили закон и как они были задержаны. Сотрудники правоохранительных органов также не снимали процесс задержания видеокамерами, записи которых были бы важными доказательствами для суда", - заявили НПО.

Организации утверждают, что, несмотря на отсутствие доказательств и общие, порой противоречивые показания полицейских, суд признал нарушителями 11 участников собрания. Каждый из них был оштрафован на 2000 лари (около 750 долларов).

Согласно заявлению, весной 2021 года правящая политическая партия инициировала санкцию за мелкое хулиганство и неповиновение требованию полиции, а также увеличение административного ареста до 48 часов. Ужесточение законодательства все чаще используется в качестве рычага для ограничения выражения мнений и свободы собраний активистов и правозащитников, в то время как ужесточение наказаний пагубно сказывается на реализации этих прав.

"Массовые задержания демонстрантов и репрессивные методы на акции протеста против выселения в очередной раз продемонстрировали подходы государства к управлению социальными кризисами. В то время как у государства нет политического механизма для удовлетворения общественных интересов и реагирования на протесты, карательное законодательство используется еще активнее. Полицейский произвол и необоснованное применение жестких административных санкций представляют угрозу демократическому развитию, политической и общественной стабильности страны", - говорится в заявлении.

Организации, подписавшие документ, призвали МВД прекратить практику массовых задержаний во время собраний и манифестаций и использовать видеокамеры во время общения с гражданами, а суды общей юрисдикции – рассматривать дела активистов в соответствии со стандартами свободы собраний и выражения мнений и обеспечивать принятие обоснованных решений, которые не будут основываться исключительно на показаниях сотрудника полиции.

Также активисты призвали Специальную следственную службу своевременно и эффективно расследовать факты предполагаемого применения несоразмерной силы и унижения достоинства участников мирных собраний, а парламент Грузии - обеспечить "своевременную реформу законодательства об административных правонарушениях", сказано в публикации на сайте НПО "Центр социальной солидарности", которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 4 февраля студенты, преподаватели и другие жители Тбилиси провели шествие по улицам города с требованием остановить практику выселения из жилья семей должников.

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