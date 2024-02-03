Хасая и Чикобава освобождены под залог

03 февраля 2024, 19:58

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Суд в Тбилиси постановил освободить под залог Георгия Хасаю и Акакия Чикобаву, арестованных за повреждение автомобиля на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Апелляционный суд в Тбилиси отказался смягчить меру пресечения Георгию Хасае и Акакию Чикобаве, арестованным за повреждение автомобиля. Адвокат назвал решение суда несправедливым, так как арестованные заявляли о желании возместить ущерб.

Лидеры движения Khma ("Голос") Георгий Хасая и Акакий Чикобава были арестованы после акции протеста, прошедшей 23 января. Прокурор заявил, что мера пресечения им может быть смягчена, если они признают вину и возместят ущерб.

Георгий Хасая и Акакий Чикобава по решению суда освобождены сегодня из СИЗО под залог, сообщил адвокат Гуро Имнадзе.

"Оба подсудимых были освобождены из заключения под залог. Размер залога определен в 3000 и 3000 лари (около 1120 долларов. – Прим. "Кавказского узла"). На его выплату отведено 50 дней, что, на наш взгляд, является справедливым решением. Мы также приветствуем, что прокуратура изменила свою позицию и обратилась в суд [с ходатайством о залоге] вместо тюремного заключения", - сказал Имнадзе в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Заседание Тбилисского горсуда состоялось на основании нового ходатайства прокуратуры, сообщает "ИнтерпрессНьюс". Сторона обвинения требовала назначить залог за освобождение арестованных в размере 5000 лари (около 1867 долларов), однако по решению судьи им был определен залог по 3000 лари, пишет издание.

Напомним, Георгий Хасая – аспирант кафедры антропологии Государственного университета Илии, а Акакий Чикобава – доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить Хасаю и Чикобаву. 29 января, на четвертые сутки акции протеста, студенты призвали сотрудников Тбилисского госуниверситета объявить забастовку, если руководство вуза не поддержит их требование. Ректоры Тбилисского госуниверситета и университета Илии также направили в апелляционный суд письма в поддержку арестованных.

23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а Георгий Хасая и Акакий Чикобава оставлены под арестом.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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