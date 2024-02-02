Суд в Тбилиси отказался освободить Хасаю и Чикобаву из-под стражи

02 февраля 2024, 16:43

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Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения Георгию Хасае и Акакию Чикобаве, арестованным за повреждение автомобиля на акции протеста в Тбилиси. Адвокат назвал решение суда несправедливым, так как арестованные заявляли о желании возместить ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 26 января студенты начали акцию протеста в канцелярии Тбилисского госуниверситета с требованием освободить аспиранта Георгия Хасаю и доктора исторических наук Акакия Чикобаву. 28 января, на третьи сутки протеста, студенты пригрозили инициировать срыв занятий, если руководство госуниверситета не поддержит их требование. На четвертые сутки акции протеста студенты призвали сотрудников Тбилисского госуниверситета объявить забастовку, если руководство вуза не поддержит их требование. 30 января стало известно, что главы Тбилисского госуниверситета и университета Илии направили в Апелляционный суд письма в поддержку арестованных. В тот же день прокурор сообщил, что мера пресечения Георгию Хасае и Акакию Чикобаве может быть смягчена, если они признают вину и возместят ущерб.

Георгий Хасая – аспирант Государственного университета Ильи, а Акакий Чикобава - доктор исторических наук и преподаватель истории Тбилисского госуниверситета. Они также лидеры движения Khma ("Голос"). Хасая и Чикобава были заподозрены в повреждении автомобиля на акции протеста 23 января и арестованы на два месяца. После их ареста более 40 сотрудников вузов подписали обращение к властям с призывом освободить Хасаю и Чикобаву.

Задержанные во время выселения семьи на улице Кекелидзе Георгий Хасая и Акакий Чикобава останутся под стражей, постановил сегодня Апелляционный суд. Адвокаты требовали изменения меры пресечения, но Апелляционный суд не удовлетворил их жалобу и оставил в силе решение городского суда.

Адвокат задержанных из НПО "Центр социальной солидарности" Гуро Имнадзе назвал решение апелляционного суда несправедливым. "Они признали причинение повреждений и готовы стоимость этих повреждений возместить. Это уже похоже не на правосудие, а на то что их показательно хотят наказать. Юристы продолжают общаться с прокуратурой и пытаются выяснить, что происходит", - заявил адвокат в эфире телекомпании формула

Движение Khma на своей странице в Facebook* анонсировало акцию в поддержку активистов 4 февраля.

Акция студентов в поддержку арестованных продолжается с 26 января, под петицией за освобождение Чикобавы и Хасаи подписались 1300 человек, сообщило сегодня Paper Kartuli.

"Кавказский узел" писал, что 23 января силовики попытались выселить семью Марины Хатиашвили из дома на улице Кекелидзе в Тбилиси. К месту событий пришли люди, чтобы поддержать семью, они вступили в противостояние с полицией. На акции протеста были задержаны 20 человек, 18 из них были освобождены, а Георгий Хасая и Акакий Чикобава оставлены под арестом.

На фоне протестов против выселения Хатиашвили представители властей 24 января отложили выселение из дома в Тбилиси другой семьи - матери-одиночки Майи Какиашвили с двумя детьми, разрешив ей погасить кредит за квартиру.

Также власти дали время на переговоры с кредиторами многодетной семье Балахадзе, отложив ее выселение из квартиры в центре Тбилиси. Решение было принято на фоне акции протеста, участники которой потребовали изменить законодательство в кредитной сфере.

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