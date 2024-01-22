Правозащитники назвали тенденцией жестокость грузинских силовиков на митингах

22 января 2024, 22:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики систематически применяют чрезмерную жестокость при разгоне акций протеста, заявили члены "Центра по правам человека", проанализировав столкновения на митингах и массовых акциях в 2023 году. Они потребовали от полиции соблюдать законы Грузии и права человека.

"Кавказский узел" писал, что правозащитники не раз заявляли о чрезмерной жесткости разгона акций протеста. Так, 7 марта при разгоне акции против закона об иноагентах силовики 7 марта применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста. Вечером того же дня демонстранты использовали коктейли Молотова, а силовики - резиновые пули. Специальная следственная служба начала расследование в отношении силовиков о превышении полномочий при задержаниях.

Неправительственная организация "Центр по правам человека" опубликовала сегодня сводный отчет, в котором освещаются нарушения и основные проблемы, возникающие в связи с митингами. Это аресты активистов, непропорциональное количество полицейских на акциях, неустановленные сотрудники полиции на акциях, запрет установки палаток.

В докладе оцениваются 15 акций протеста с января по декабрь 2023 года, включая мартовские протесты, срыв Тбилисского прайда, активистов и другие собрания. На этих акциях были зафиксированы нарушения национального и международного законодательства при разгоне митингов и с использованием спецсредств, нарушение прав задержанных на митинге, мобилизация непропорционально большого количества полицейских на митингах, необоснованный запрет на установку палаток на акциях протеста. "Для эффективной реализации свободы собраний и выражения мнений государство обязано принимать все соответствующие меры и не допускать необоснованных ограничений прав человека. В каждом конкретном случае должны соблюдаться международные стандарты соразмерности и прав человека", - указано в отчете.

Члены организации призвали парламент Грузии "воздерживаться от необоснованных ограничений свободы собраний" и учитывать европейскую практику при принятии законов, регулирующих свободу собраний. Авторы исследования обратились к МВД Грузии, отметив необходимость обеспечивать защиту свободы выражения мнений и собраний всех граждан, не допускать незаконных ограничений свободы собраний, охраняемой Конституцией Грузии, обеспечить защиту участников мирных собраний от участвующих в контракциях , соблюдать требования национального законодательства и международных стандартов при разгоне протеста специальными средствами и применять их только в случаях крайней необходимости и в соответствии с инструкцией.

От специальной следственной службы активисты потребовали обеспечить своевременное, тщательное и объективное расследование дел, связанных с возможным превышением полномочий сотрудниками правоохранительных органов, насилием в отношении активистов, участвующих в акциях протеста, или применением несоразмерной силы, сказано в документе, размещенном на сайте НПО.

Отчет подготовлен при поддержке Европейского Союза, в рамках проекта - «Укрепление способности мониторинга и защиты прав человека в Грузии».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.