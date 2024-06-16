Астраханцы самостоятельно отремонтировали тротуар

16 июня 2024, 06:59

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Жители Свободного поселка в Астрахани самостоятельно провели ремонт тротуара вдоль улицы Новороссийская. Ранее власти неоднократно игнорировали их жалобы на проблему с благоустройством.

Как информировал "Кавказский узел", жители астраханского Свободного поселка ранее неоднократно самостоятельно решали проблемы с благоустройством. В частности, 6 апреля стало известно, что они отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская после того, как местные власти проигнорировали их жалобы на проблему с инфраструктурой.

4 февраля жители Свободного поселка и Янго-Аула Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблему с благоустройством, вывозом мусора и бродячими собаками. Они попросили президента оказать содействие в благоустройстве. 3 марта астраханцы пожаловались, что власти оставили без реакции записанное ими видеообращение к президенту.

Для того, чтобы самостоятельно отремонтировать тротуар, жители Свободного поселка в Астрахани сложились деньгами, закупили необходимые материалы и наняли технику, рассказал местный активист Наиль Адельшинов.

Тротуар, о котором идет речь, расположен вдоль улицы Новороссийская, он пришел в негодность после десятилетий эксплуатации. Жители выполнили временную подсыпку, написал Адельшинов 13 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Местные жители разровняли вручную шесть тонн асфальтной крошки в самых проблемных участках улицы Новороссийская", – отметил он.

Активист прикрепил к публикации фотографии, на которых показан тротуар до ремонта и после него, а также показаны местные жители с лопатами в руках.

Эта публикация на странице Наиля Адельшинова в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 2202 пользователя, на 06.55 мск 16 июня набрала 397 просмотров и 27 отметок "нравится". Пользователи не оставили комментариев.

На 06.55 мск 16 июня на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно самостоятельного ремонта тротуара жителями Свободного поселка.

Напомним, астраханцы регулярно жалуются на безучастность чиновников к их проблемам. Так, жители Камызякского района в начале мая самостоятельно наняли технику и провели работы по углублению дна реки Крутобережная. Чтобы спасти ее от обмеления, нужно такие же работы провести на реке Таболе. Астраханцы заявили, что уже несколько лет обращаются по этому вопросу к чиновникам, но те их игнорируют.

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